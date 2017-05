Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (25) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Empresários elevam pressão para aprovar reforma da Previdência e trabalhista. Diferentes setores empresariais pedem que deputados e senadores continuem aprovando as reformas para evitar que a crise política aborte a pequena recuperação econômica já registrada.

Exportações de petróleo batem recorde no 1º trimestre do ano. Entre janeiro e março de 2017, o envio de petróleo para o exterior chegou a 1,23 milhão de barris/dia, representando uma alta de 56% em relação a igual período do ano passado.

BNDES e Caixa perdem R$ 3,4 bi com queda nas ações da JBS. Os dois bancos públicos têm 26% de participação na empresa, que perdeu 42% nas ações após divulgação da delação de seus executivos.

Política e mundo

Caos em Brasília abala estratégia de Temer de mostrar normalidade. Auxiliares do presidente admitem que a manifestação que tomou conta da Esplanada dos Ministérios e terminou em um show de violência foi maior do que o esperado. A decisão de usar as Forças Armadas, anunciada pelo ministro da Defesa como resposta a um pedido de Rodrigo Maia, resultou em mais uma crise.

Entenda o peso de colocar as Forças Armadas nas ruas de Brasília. Essa é a primeira vez que medida é usada para conter vandalismo. Para jurista, decreto de Temer fere a Constituição.

OIT prevê 1 milhão de novos desempregados na América Latina em 2017. A previsão de aumento da taxa de desemprego entre 8,1% a 8,4% é devida ao débil crescimento projetado para as economias da região.

Sem oposição, Câmara aprova MP sobre venda de terras na Amazônia. Segundo o projeto de lei de conversão, será possível regularizar áreas contínuas maiores que um módulo fiscal e até 2,5 mil hectares.

Enquanto você desligou…

Petrobras vai anunciar na 5ª onde exercerá preferência no pré-sal. A empresa já selecionou as áreas, após estudar as ofertas da segunda e terceira rodadas do pré-sal, programadas para o segundo semestre.

Ser Educacional confirma cancelamento de oferta de ações. A companhia afirma que o Conselho de Administração definiu que o preço que seria fixado não refletiria a “perspectiva de rentabilidade futura” da empresa.

Wesley Batista faz contraoferta de R$4 bi para acordo de leniência. O MPF defendeu o pagamento de R$ 11,169 bilhões pela empresa, que seriam pagos em dez anos. O valor é equivalente a 5,8% do faturamento obtido pelo grupo econômico em 2016.

Hopi Hari tem registro suspenso pela CVM. Como consequência, o parque de diversões fica proibido de negociar ações, títulos de dívidas e qualquer outro papel nos mercados regulamentados.

CCR vai pagar R$33,7 mi por participação da Odebrecht na ViaRio. Com a operação, a CCR passará a deter 66,66% de participação na concessionária.

CSN não consegue arquivar relatório para permanecer listada em NY. A empresa afirma que trabalha com auditores externos em tratamentos contábeis relacionados à aquisição da Namisa em 2015.

Agenda do dia

Nesta quinta-feira, sai o resultado primário do governo central em abril. O Banco Central também divulga sua Nota de Política Monetária e Operações de Crédito. No Reino Unido, sai a prévia do PIB do 1º trimestre. Nos Estados Unidos, sai o índice de novos pedido de auxílio-desemprego.