Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (24) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Aliados de Temer, PSDB e DEM já buscam sucessor do presidente. Principais partidos da base aliada do presidente já discutem possíveis nomes para substituí-lo. Nelson Jobim e Tasso Jereissati são cotados.

Carrefour planeja IPO do Atacadão no Novo Mercado. A varejista francesa enviou um prospecto à Comissão de Valores Mobiliários um prospecto preliminar para lançar uma oferta pública inicial de ações no Novo Mercado.

Relatório da reforma Trabalhista altera seis itens do projeto. Relator Ricardo Ferraço pede vetos relacionados à jornada de trabalho, hora de almoço, gestantes e representação de trabalhadores.

Banco do Brasil e Caixa fazem pente-fino em empréstimos da JBS. Após a delação de Joesley Batista, os bancos já avaliam elevar o valor das suas provisões, receosos sobre o futuro da companhia.

Odebrecht deve vender fatia acionária no Galeão. Segundo o jornal Valor, o braço de infraestrutura e mobilidade urbana da empreiteira estaria muito próximo de concluir o processo de venda da fatia no aeroporto carioca.

Política e mundo

Oposição faz barulho mas governo consegue impor votações. Nesta semana os governistas decidiram realizar um esforço para votar matérias e desse modo procurar demonstrar um desejado ambiente de normalidade no Congresso.

MP que autoriza saque de contas inativas do FGTS é aprovada. A medida autoriza o saque de contas inativas do FGTS, desde que o afastamento do emprego tenha ocorrido antes de 31 de dezembro de 2015. E também aumenta a remuneração das contas do FGTS.

Estado do Rio amplia calamidade pública nas finanças até 2018. O atual decreto da calamidade, que permite descumprir limite de endividamento e gastos com pessoal, vale até o fim deste ano.

Orçamento de Trump nos EUA depende de matemática questionável. O governo estima que as políticas econômicas, entre elas o plano tributário, iriam impulsionar o crescimento do país e gerar mais US$ 2,1 trilhões em receita, algo que se ocorrer levaria Trump a dizer que equilibraria o orçamento até 2027.

Trump tem reunião privada de 30 minutos com o papa Francisco. Presidente americano se encontrou com o líder da Igreja Católica no Vaticano.

Enquanto você desligou…

JBS contrata Bradesco BBI para venda de ativos, dizem fontes. A família Batista, que controla cerca de 42% da JBS, está buscando maneiras de levantar capital depois da exigência de multa de R$ 11 bi do acordo de leniência.

CVM abre mais dois processos administrativos contra JBS. Estes envolvem a análise da veracidade da divulgação dos controladores diretos e indiretos da Blessed Holding e da conduta de executivos e controladores da JBS nas negociações para as delações junto ao MPF.

Petrobras resgata US$ 1,8 bilhão em títulos de 2018. A companhia havia informado a reabertura de títulos de dívida de 4 bilhões de dólares no exterior, por meio de sua subsidiária Petrobras Global Finance (PGF).

Trius e Joesley Batista renunciam ao conselho da Alpargatas. A empresa informou também que o conselho cancelou convocação de assembleia que iria avaliar a proposta de migração para o Novo Mercado.

Credores da Oi nos EUA tentam negociar plano de recuperação. O objetivo da medida é garantir uma forma de eventualmente rejeitar, nos EUA, uma aprovação do plano de recuperação da Oi na justiça no Brasil que não leve em conta opções apresentadas pelo grupo.

Tribunal de MG decide que motoristas não são funcionários do Uber. O processo se soma ao debate global sobre os direitos trabalhistas de motoristas do Uber e poderia estabelecer um precedente para casos similares no Brasil.

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, o Banco Central divulga o Fluxo Cambial e a Nota de Mercado Aberto. A FGV também divulga sua sondagem do consumidor. Nos Estados Unidos, sai o índice do preço das hipotecas em março.