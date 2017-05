Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (23) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Crise política ameaça saque do FGTS inativo. A medida provisória (MP) que autoriza o saque do dinheiro das contas inativas do FGTS corre o risco de não ser votada pelo Congresso, em razão da crise que atinge o governo após a delação da JBS, que atingiu o presidente Temer. A medida perde a validade na próxima semana, e caso não seja votada, pode prejudicar trabalhadores nascidos de setembro a dezembro.

Odebrecht Óleo e Gás fecha acordo para reestruturar US$ 5 bilhões em dívidas. O plano, protocolado na justiça do Rio de Janeiro, foi aprovado por mais de 60% dos seus credores e prevê o alongamento da dívida e a troca de parte dela por participação perpétua nos resultados da empresa, tornando os credores em espécie de acionistas.

S&P coloca rating do Brasil em observação negativa. Segundo a S&P, após recentes alegações de corrupção contra o presidente Michel Temer, o cenário político do Brasil voltou a se tornar mais complicado.

Em dia de posse de novo presidente, ações da Vale sobem. Fábio Schvartsman, ex-Klabin, substitui Murilo Ferreira no comando da maior mineradora do mundo. As ações da Vale tiveram forte alta ontem: o papel preferencial da companhia teve alta de 2,76%, para R$ 26,41.

Companhia aérea japonesa passa a aceitar bitcoin. A companhia japonesa Peach Aviation, empresa aérea de baixo custo especializada em voos no Nordeste da Ásia, vai ser tornar a primeira do país a aceitar que os clientes paguem suas passagens diretamente com bitcoins.

Eletrobras lança plano de aposentadoria incentivada. A Eletrobras deu ontem mais um passo no seu processo de reestruturação. A estatal, que é uma das maiores empresas de energia elétrica da América Latina, lançou um plano de demissão voluntária, via aposentadoria.

Política e mundo

Explosão deixa ao menos 22 mortos em show de Ariana Grande em Manchester. Uma testemunha que estava no show disse que sentiu uma grande explosão ao sair da arena, seguida de gritos e correria. A premier Theresa May condenou o incidente e confirmou que a polícia o trata como atentado terrorista.

Reforma da Previdência não tem mais data, diz Arthur Maia. O relator da proposta acredita que a delação do empresário Joesley Batista, da JBS, destruiu o calendário de tramitação da proposta e que hoje não é possível garantir nem mesmo que o texto será votado pelo Congresso.

Janot pede que STF decrete prisão de Aécio e Rocha Loures. Segundo o ministro, a prisão preventiva é “imprescindível” para garantia da ordem pública e instrução criminal.

Schahin, Odebrecht e OAS gastaram R$ 1,02 mi em obras no sítio. É a primeira vez que a Procuradoria da República aponta envolvimento da Schahin nas obras de Atibaia. Segundo a denúncia, Odebrecht e OAS pagaram propinas no valor total de R$ 155 mi a partidos da base de Lula relativas a 7 contratos com a Petrobras.

Trump teria pedido para que autoridades negassem evidências de laços com Rússia. Segundo o Washington Post, Trump teria recorrido ao diretor de inteligência nacional e ao diretor da Agência de Segurança Nacional, e pedido para que eles negassem publicamente a existência de que qualquer evidência. Eles negaram.

Eurogrupo e FMI não chegam a acordo sobre alívio da dívida grega. A falta de acordo impede o encerramento da segunda revisão do cumprimento por parte de Atenas das condições de seu resgate e a aprovação de um novo desembolso de fundos para o país.

Enquanto você desligou…

Fitch coloca rating da JBS em observação negativa. Segundo a Fitch, o corte reflete o anúncio de que alguns dos executivos da empresa assinaram acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal.

Petrobras oferece vender 100% do Campo de Juruá no Amazonas. A petroleira disse que a transação é “oportunidade para desenvolver e monetizar uma descoberta de gás natural”.

Eletrobras lança plano de aposentadoria voluntária. A iniciativa está sendo implantada simultaneamente na holding e nas empresas Eletrobras CGTEE, Cepel, Chesf, Eletronuclear, Eletronorte, Eletropar, Eletrosul e Furnas, segundo explicou a elétrica.

Petrobras conclui emissão de US$ 4 bi em títulos de dívida. A operação foi realizada em apenas um dia, tendo a demanda superado US$ 20 bi, resultante de mais de 900 ordens originadas por cerca de 400 investidores.

Moro homologa acordo de leniência da Odebrecht. O acordo obriga o grupo a entregar à Lava Jato o total de doações oficiais, pagamentos de propinas e caixa 2 nas eleições dos últimos 16 anos.

Agenda do dia

A FGV divulga nesta terça-feira, o Índice de Preços ao Consumidor Semanal e o IPCA-15. Já o Banco Central divulga um relatório direcionado a imprensa e ao público em geral contendo informações sobre o balanço de pagamentos e as reservas internacionais.