Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (19) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Em eventual renúncia ou cassação, mercado aposta em eleição indireta com Meirelles. Entre executivos do mercado financeiro e empresários o nome do ministro da Fazenda foi o mais cotado para assumir a liderança do país, caso o presidente Michel Temer saia.

Risco-país para investidor no Brasil é menor do que há um ano atrás. A crise política que abalou o mercado brasileiro nesta quinta-feira (18) aumentou o risco-país medido pelo CDS, mas, mesmo assim, o Brasil de hoje não é tão arriscado para os investidores quanto nos meses que antecederam o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Meirelles diz que fica mesmo se Temer sair e promete continuar reformas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a possibilidade de ele continuar na pasta sem Temer foi cogitada nos bastidores diante dos rumores de que o presidente renunciaria nesta quinta-feira.

Duração da crise vai determinar efeito na retomada econômica. Segundo especialistas, há dois fatores determinantes para a situação do Brasil: primeiro é que a insegurança que ameaça o governo Temer, também afeta a confiança de consumidores e empresários. Segundo que a expectativa de crescimento com a reforma da Previdência está abalada.

Crise política eleva aversão de investidores estrangeiros no país. O presidente de uma importante gestora de recursos, com mais de US$ 3 bilhões em aplicações, suspendeu bem no meio a sua agenda de conversas com investidores estrangeiros após as delações da JBS.

Sob suspeita de fraude, Dolly deve R$ 1,8 bilhões. A empresa, que produz refrigerantes, precisa pagar seu débito tributário, para não fechar as portas.

Política e mundo

Joesley revela a Temer mesada de R$ 50 mil a procurador. O procurador da República Ângelo Goulart Villela foi preso nesta quinta-feira, 18, sob suspeita de vazar investigações para a JBS. Ele era membro da força-tarefa da Operação Greenfield. Ouça áudio da conversa completa entre Joesley Batista e Temer.

Entenda mais: Temer, Aécio, Joesley e as 24 horas que abalaram o País

Protestos pelo país pedem saída de Temer e eleições diretas. Foram registradas manifestações contra Temer e por eleições diretas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Brasília e outras cidades.

Tesouro dos EUA congela bens de 8 juízes do Supremo da Venezuela. As novas sanções foram aplicadas após várias semanas de protestos desencadeados pela ordem do TSJ de privar a Assembleia Nacional, controlada pela oposição de todas as suas funções.

Putin manifestou apoio a Maduro em meio à onda de protestos. Em comunicado, o presidente russo “destacou o direito do povo venezuelano de determinar seu destino sem qualquer intervenção diante das forças radicais que têm o apoio externo”.

Parlamento grego aprova novas medidas de austeridade. Os credores mais influentes do país – a Alemanha e o FMI – permanecem em um impasse sobre a reestruturação da dívida.

Enquanto você desligou…

EUA abrem investigação anti-dumping contra Bombardier. A investigação deverá determinar se a fabricante canadense vende seus aviões de 100 e 150 lugares abaixo do preço de mercado nos Estados Unidos. Em resposta, o Canadá acusa Boeing de querer bloquear o acesso da Bombardier aos EUA.

Empresas na Bovespa perderam R$219 bi em valor de mercado ontem. O Ibovespa caiu 8,8%, maior perda diária desde outubro de 2008, fechando aos 61.597 pontos.

Parente diz que alta do dólar é positiva para Petrobras. O dólar fechou com ganhos de mais de 8% ante o real, os maiores em 14 anos. Parente foi questionado ainda se ficaria na empresa, no caso de Temer deixar a Presidência. Ele disse que pretende cumprir seu mandato de dois anos, até abril de 2019.

BNDESpar diz que cobrará esclarecimentos da JBS. A declaração vem após a PF ter deflagrado na última nesta sexta-feira operação para investigar suspeita de fraudes e irregularidades na liberação de apoio financeiro do BNDES à JBS no valor de 8 bilhões de reais.