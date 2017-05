Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (18) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Dono da JBS gravou Temer autorizando compra de Cunha, diz jornal. Joesley Batista, um dos controladores da holding J&F, teria gravado o presidente Michel Temer dando aval à compra do silêncio do ex-deputado federal Eduardo Cunha, segundo jornal. Em nota, o presidente negou a acusação. Segundo analistas, isso pode ter impacto direto nas reformas.

Aécio Neves é alvo de operação da Polícia Federal. A Operação, que é um desdobramento da Lava Jato, foi deflagrada após a denúncia de que o senador teria pedido R$ 2 milhões ao empresário Joesley Batista, da JBS. A PF cumpre durante a manhã um mandado de busca em um apartamento de Aécio no Rio.

Ações da Petrobras despencam 11% no after hours da Bolsa de NY. Após notícias da acusação contra Temer, ações de outras empresas brasileiras caíram, como o papel da Vale recuava 7,14% e o do Itaú cedia 7,42%.

Política e mundo

Senado aprova texto-base de projeto da recuperação dos estados. O texto cria o regime de recuperação mediante exigências, como a privatização de estatais nos setores financeiro, de energia, de saneamento e outros.

Governo acredita já ter votos para aprovar a Reforma da Previdência. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o governo “está trabalhando” para que a reforma seja aprovada ainda no mês de maio.

PIB do Japão tem crescimento anualizado de 2,2% no 1º trimestre. Em relação ao trimestre anterior, o PIB de janeiro a março cresceu 0,5%, contra um aumento de 0,4% esperado por economistas.

Enquanto você desligou…

Petrobras terá de reorganizar aportes caso participe de leilões. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, afirmou nesta quarta que a empresa estuda adquirir direitos exploratórios de áreas apenas em águas profundas.

Crise polícia nos Estados Unidos abala os mercados. As bolsas norte-americanas operaram em baixa na quarta-feira, com o índice Dow Jones Industrial fechando o dia em baixa de 1,78%. Os mercados agem com a cautela frente às notícias envolvendo o presidente Donald Trump e o temor em relação ao seu futuro no cargo.

Agenda do dia

Nesta quinta-feira, a Fipe divulga o IPC da 2ª quadrissemana de maio e, a FGV, a segunda prévia do IGP-M do mês. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a Pnad contínua do 1º trimestre. Nos Estados Unidos, sai o número de pedidos de seguro-desemprego.