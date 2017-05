Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (17) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Investigações devem adiar IPO da JBS. Empresário Wesley Batista, um dos sócios da companhia, indicou que as investigações das operações Carne Fraca e Bullish atrapalham a percepção dos investidores, afetando a avaliação da subsidiária.

Cemig vai reavaliar estratégia na Light e suspende oferta de ações. Oferta subsequente de ações da Light foi suspensa até que a Cemig, controladora da companhia, reavalie sua estratégia futura quanto à participação na empresa carioca.

Acionistas do IRB acertam IPO em assembleia na sexta-feira. Oferta inicial de ações da resseguradora IRB Brasil RE, que está em estudo desde 2015, pode ser decidida nesta sexta-feira durante reunião de acionistas.

Ômega registra pedido para abertura de capital. Companhia planeja se capitalizar por meio uma oferta inicial de ações para disputar oportunidades de aquisições de ativos operacionais de geração de energia.

Delator afirma que Odebrecht planejou fuga de executivos em 2014. A ação, feita pouco antes do início das prisões de empresários, permitiu ainda que a empreiteira esvaziasse seus cofres.

Para aprovar reforma da Previdência, Temer faz concessões a municípios e ruralistas. A articulação para a aprovar a reforma da Previdência ganhou impulso com a aprovação pelo presidente da medida que parcela a dívida dos municípios com o INSS.

Política e mundo

João Doria admite que pode ser candidato nas prévias do PSDB para Presidência. Prefeito de São Paulo fez a declaração na noite de ontem, mas logo depois voltou atrás e afirmou que “não é candidato”.

Por reforma da Previdência, Temer libera R$ 5,9 bi para cidades. A divulgação dos recursos foi feita para dezenas de prefeitos, responsáveis por parte da pressão realizada sobre os deputados contra a reforma.

Trump pediu para ex-diretor do FBI encerrar investigação. O memorando de Comey, relatado primeiramente pelo New York Times, deve levantar questões sobre se Trump tentou interferir em investigação federal sobre os laços de sua campanha com a Rússia.

Conselho de Segurança analisará hoje a situação na Venezuela. A convocação da reunião foi divulgada horas depois de o presidente Nicolás Maduro, ter anunciado um novo decreto de “estado de exceção”.

Enquanto você desligou…

Lista de credores da Oi é divulgada; valor total é de R$ 63,95 bilhões. A primeira versão da relação, apresentada pela companhia, trazia dívida de R$ 65,12 bilhões e 65.127 credores. Trata-se do maior processo de recuperação judicial no País. O administrador judicial da Oi também manteve crédito da Anatel em R$ 11 bilhões.

BNDES cria comissão interna para avaliar operações com JBS. O anúncio acontece após a PF ter deflagrado na 6ª operação que investiga fraudes e irregularidades na liberação de apoio do BNDES à JBS de R$ 8 bilhões.

Metalúrgicos da GM aprovam afastamento de até 1,5 mil em SP. Segundo o sindicato, a GM justifica a necessidade de afastamento pela situação do mercado interno, que acumula queda nas vendas de 2,4% entre janeiro e abril deste ano sobre mesmo período de 2016.

Venda de energia da Eldorado cresce 15% no 1º trimestre. A venda da energia verde para o grid gerou uma receita de R$ 34 milhões para a empresa.

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, o Banco Central divulga o fluxo cambial da semana. Nos Estados Unidos, saem os estoques de petróleo.