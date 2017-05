Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (16) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Após comprar participação, Itaú acelera meta de crescimento da XP. A entrada do banco na empresa trará um reforço milionário ao caixa da corretora, uma bolada bilionária para o bolso de seus acionistas e uma pressão ainda maior por resultados no curto prazo.

Para aprovar reformas, governo cede em novos programas para devedores. Em um movimento de conquistar aliados, o governo de Michel Temer concordou em permitir descontos de multas e juros no novo programa criado para regularização de dívidas de empresas com o fisco.

Crescimento no plantio nos EUA pode prejudicar Brasil. Os produtores americanos imprimiram um ritmo muito forte no plantio de grãos nos últimos dias: foram 15,2 milhões de hectares semeados em apenas uma semana.

Petrobras capta US$ 4 bi e inicia venda de campo de gás no AM. O anúncio marca o primeiro ativo do novo plano de desinvestimentos da estatal.

Cresce desemprego entre aposentados no país. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), a desocupação entre os brasileiros com 59 anos ou mais atingiu 5,2%.

Política e mundo

Ministro libera ação contra chapa Dilma-Temer para julgamento. Com a decisão de Hermann Benjamin, a ação movida pelo PSDB voltará a ser julgada a partir da semana que vem.

Novo Funrural terá alíquota de 1,5%, diz Romero Jucá. Para fechar o contorno final da proposta, será realizada nova reunião no Ministério da Fazenda na quarta-feira.

Trump revelou informação secreta a chanceler russo, diz jornal. Trump teria saído do roteiro estabelecido para a reunião com o chanceler russo e o embaixador do Kremlin na última quarta-feira e discutiu informações altamente secretas sobre planos terroristas do Estado Islâmico. A Casa Branca nega que o episódio.

Canadá inicia consultas para possível acordo com Mercosul. Desde que chegou ao poder em 2015, Trudeau defendeu o aumento do comércio entre países, especialmente após a chegada de Trump à presidência dos EUA.

Coreia do Norte pode ter ligação com ataque hacker global. A Symantec e a Kaspersky Lab disseram que alguns códigos em uma versão anterior do software também apareceram em operação hacker norte-coreana Lazarus.

Enquanto você desligou…

JBS reverte prejuízo em lucro de R$ 486,2 milhões no 1º trimestre. A receita líquida da JBS caiu 14,3%, a R$ 37,6 bi. A companhia atribuiu a queda à redução da receita da Seara e da JBS Mercosul, além da desvalorização do dólar.

Lucro da Copel triplica e alcança R$ 410,34 milhões no 1º trimestre. A receita operacional líquida da Copel totalizou R$ 3,297 bilhões nos três primeiros meses do ano, o que corresponde a um crescimento de 7%.

Lucro da dona da Riachuelo cresce 10 vezes no 1º trimestre. Ano passado, a Guararapes teve um resultado líquido de R$ 11,1 milhões. Este ano, a companhia reportou lucro de R$ 110,6 milhões.

PDG apresenta prejuízo de R$ 276 milhões no 1º trimestre. O Ebitda ficou negativo em R$ 87,4 milhões no primeiro trimestre, um recuo de 44%. A receita operacional líquida totalizou R$ 118 milhões, uma baixa de 15,7%.

Netshoes tem prejuízo de R$ 37,7 mi no 1º trimestre, 38% menor. A varejista online divulgou os resultados trimestrais depois de ter concluído sua abertura de capital na bolsa de Nova York.

Even reverte lucro em prejuízo de R$ 40 milhões no 1º trimestre. O Ebitda ajustado da Even foi negativo em R$ 18,266 milhões, o que também representou uma reversão ante o resultado positivo de R$ 72,004 milhões de um ano antes.

Juiz prorroga prazo de suspensão das ações e execuções da Oi. A proteção terminaria nesta terça-feira, 16. A empresa entrou com pedido de recuperação judicial em junho do ano passado.

Correios vão reabrir plano de demissão voluntária neste mês. O programa, aberto entre janeiro e fevereiro, não atingiu a meta, que era de 8 mil empregados, com previsão de economia entre R$ 700 milhões e R$ 1 bilhão.

Agenda do dia

Nesta terça-feira, sai o IGP-10 e o IPC-S. A Zona do Euro divulga prévia do seu PIB do 1º trimestre. Nos Estados Unidos, sai o índice de produção industrial de abril.