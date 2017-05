Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (15) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Fatia de casa financiada por bancos cai ao menor nível em 10 anos. Indicador LTV (Loan-to-value) aponta que os bancos têm financiado 58,2% dos imóveis, em uma combinação de mais cautela das instituições na concessão de crédito e incertezas em relação ao preço das propriedades.

Correios podem demitir em nova onda de reestruturação. Em entrevista neste domingo (14), o presidente da estatal, Guilherme Campos, afirmou que o corte de funcionários não está descartado das estratégias que serão adotadas para levar a empresa de volta ao azul.

Odebrecht troca de presidente para dar novo rumo ao grupo. Luciano Guidolin, 44 anos e 12 de empresa, é agora o novo presidente da Odebrecht S.A., holding que controla o grupo, Sua escolha mostra uma tentativa de colocar um executivo com experiência na área financeira para renegociar com os vários credores do grupo e implementar a reestruturação de negócios.

Petrobras vê economia de até R$ 400 bi com redução na jornada de trabalho. A petroleira incentiva os funcionários da área administrativa a se inscreverem em um programa que diminuirá as horas de trabalho, com o objetivo de reduzir custos.

Brasileiro recebe 70% do salário após se aposentar. Estudo da OCDE mostra que o valor médio dos benefícios no país, em relação aos salários da ativa, é superior ao registrado em outros lugares do mundo. Em média, os aposentados de países mais ricos recebem 53% do salário.

Política e mundo

1,3 milhão de sistemas ainda estão vulneráveis a ataque cibernético. Números divulgados na noite deste domingo (14) pela Europol afirmam que mais de 200 mil computadores foram infectados no ataque cibernético “WannaCry”.

Palocci decide negociar delação premiada, e advogado deixa defesa. Em depoimento a Moro, ex-ministro disse estar disposto a revelar nomes e operações que renderiam mais 1 ano de trabalho à Lava Jato.

Esquema de João Santana envolveu Venezuela, Panamá e El Salvador. O caso internacional mais espetacular envolve a Venezuela, onde a mulher de Santana diz ter recebido mais de US$10 mi das mãos de Nicolás Maduro.

Emmanuel Macron toma posse como presidente da França. Aos 39 anos, o novo líder francês pretende liderar esforços para retomar o crescimento econômico do país e consolidar a força da União Europeia (UE).

Enquanto você desligou…

Hopi Hari fecha as portas depois de muitos altos e baixos. Por meio de comunicado, parque esclarece os motivos de tal decisão, sem definir uma data de reabertura.

Juiz dá 3 dias úteis para Eike pagar fiança de R$ 52 milhões. Caso o empresário não pague o montante, ele precisará voltar para o sistema carcerário. Eike atualmente está em prisão domiciliar.

Conselho da Vale aprova reeleição de 5 diretores executivos. Os diretores Clovis Torres Junior, Gerd Peter Poppinga, Jennifer Anne Maki, Luciano Siani Pires e Roger Allan Downey cumprirão prazos de gestão de dois anos.

B3 tem lucro ajustado de R$524 mi, alta de 9,6% no 1º trimestre. O resultado ajustado considera a incorporação da central depositária Cetip, no final do primeiro trimestre. Sem ajustes, o lucro líquido atribuível aos acionistas da B3 de janeiro a março foi de 209 milhões de reais.

Petrobras diz que teve decisão favorável do Carf. O processo diz respeito à dedutibilidade dos gastos incorridos pela estatal com desenvolvimento da produção de petróleo e gás para fins de apuração do IR.

PetroRio reverte prejuízo para lucro líquido de R$ 4 mi no 1º trimestre. Segundo a empresa, a melhoria do resultado líquido ocorreu, principalmente, pela “valorização do Brent e redução do lifting cost (custo de extração)”.

Agenda do dia

Nesta segunda-feira, o Banco Central divulga o Relatório Focus e o IBC-Br de março. Também sai a balança comercial. Nos Estados Unidos, sai o NY Empire State Index, que mede a atividade manufatureira.