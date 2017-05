Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (12) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Itaú confirma acordo para comprar 49,9% da XP por R$ 5,7 bilhões. Acordo inclui aporte de R$ 600 milhões do Itaú, levando o valor total da compra para R$ 6,3 bilhões.

BRF teve prejuízo líquido de R$ 281,4 milhões no 1º trimestre. Em meio à maior crise de sua história, com o escândalo da Operação Carne Fraca, a empresa teve um desempenho muito inferior ao registrado um ano antes, quando a lucrou R$ 39 milhões.

O que um ano de Temer fez com a economia. Nesta sexta-feira, o presidente Michel Temer (PMDB) completa um ano a frente do Brasil. Veja o que aconteceu com a economia nesse período.

Caixa libera saque do 3º lote do FGTS inativo. Dinheiro poderá ser retirado por trabalhadores que fazem aniversário em junho, julho e agosto. Neste fim de semana, as agências da Caixa Econômica Federal ficarão de plantão.

Reforma trabalhista pode sofrer seis alterações. Um dos relatores do projeto no Senado diz que alguns pontos devem ser ajustados, mas mudanças podem vir por meio de medidas provisórias.

Nespresso prepara segunda onda de investimentos no Brasil. Mesmo com crise econômica, a marca de café já abriu duas lojas no país em 2016 e tem mais duas engatilhadas para este ano.

Política e mundo

Ministério Público avalia que depoimento não ajudou Lula. Um dos principais pontos que os procuradores acreditam ter ajudado a acusação é o fato de que Lula confirmou a conversa com ex-diretor de Serviços da Petrobras Renato Duque, que teria ocorrido em um hangar de uma companhia aérea no aeroporto de Congonhas.

Motoristas de ônibus de SP anunciam paralisação na próxima semana. O ato deverá ocorrer das 14h às 17h, e assembleias na próxima sexta, 12, e segunda, 15, devem afetar parcialmente o serviço na cidade.

Impérios familiares estão na mira do novo presidente sul-coreano. Grupos como Samsung e Hyundai desempenharam um papel crucial no “milagre” econômico dos anos 1960 e 1970 que mudou radicalmente um país devastado pela guerra.

Enquanto você desligou…

Petrobras reverte prejuízo e tem lucro R$4,45 bi no 1º trimestre. A receita líquida somou R$ 68,365 bilhões no primeiro trimestre, o que significa um recuo de 3% tanto na comparação anual quanto na trimestral. Parente destaca redução de gasto operacional para motivar o lucro.

Lojas Americanas ampliam prejuízo no 1º trimestre a R$132,9 milhões. De janeiro a março, a receita líquida consolidada caiu 9,2% ano a ano, para 3,57 bilhões de reais.

Prejuízo da Triunfo cresce 302,3%, para R$ 100,964 mi, no 1º trimestre. A receita líquida ajustada totalizou R$ 398 milhões nos primeiros três meses deste ano, uma alta de 5,2%.

Conselho da Vale aprova proposta de reestruturação societária. A proposta prevê a transformação da empresa em sociedade sem controle definido e viabiliza a sua listagem no segmento especial do Novo Mercado da B3.

Marisa reverte prejuízo com lucro de R$ 14,7 milhões no trimestre. A rede de varejo registrou receita líquida de R$ 615,4 milhões no primeiro trimestre, aumento de 1,1% na comparação anual.

CPFL Energia lucra R$232 mi no 1º trimestre. O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação somou 1,196 bilhão de reais no primeiro trimestre, alta de 15,6% na comparação anual.

Prejuízo da Marfrig aumentou 133,4% no 1º tri, para R$ 237,9 milhões. O CEO da empresa disse que a valorização do real do período e a Operação Carne Fraca da Polícia Federal influenciaram negativamente o resultado. A empresa também anunciou que a Keystone Foods submeteu registro para IPO nos EUA.

Cyrela tem lucro consolidado de R$34,25 mi no 1º trimestre. O lucro líquido atribuído aos controladores entre janeiro e março de 2017 foi de 4,025 mi de reais, ante 61,271 mi de reais nos 3 primeiros meses de 2016.

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, sai o resultado de vendas do varejo de Abril nos Estados Unidos e o índice de confiança dos consumidores medido pela Universidade de Michigan. Na Europa, a Alemanha divulga a prévia do PIB do 1º trimestre e sai a produção industrial de março da Zona do Euro.