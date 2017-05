Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (11) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Quatro regiões do Brasil já têm deflação. A queda de preços que vem sendo registrada nos últimos meses fez com que Salvador, Campo Grande, Belo Horizonte e Curitiba registrassem inflação negativa no mês de abril.

Para fechar contas, FAT precisará de R$ 79 bi do Tesouro até 2020. Principal fonte de recursos do BNDES, o Fundo de Amparo ao Trabalhador vem sofrendo rombos sucessivos, com os gastos subindo acima das receitas.

Alteração nas concessões de portos deve gerar R$ 23 bilhões de aporte. Isso porque, com as novas regras adotadas pelo governo, será possível investir de acordo com a demanda do mercado. Veja quais foram as mudanças nas concessões de portos.

Plano de infraestrutura de Temer quer priorizar obras que terminem até 2018. O objetivo do governo é enfrentar a baixa popularidade e o estreito orçamento lançando um pacote de investimentos em infraestrutura de R$ 59 bilhões, que podem ser concluídas até o final de seu mandato.

Com inflação abaixo da média, BC pode acelerar redução de juros. Pela primeira vez, em quase oito anos, a taxa da inflação ficou abaixo do centro da meta fixada pelo governo, de 4,5%. Isso deve permitir que os juros caiam a um ritmo mais intenso nos próximos meses.

Política e mundo

Quero ser julgado por provas e não convicções, diz Lula em ato. O ex-presidente participou do protesto logo após o depoimento ao juiz Sergio Moro, da Operação Lava Jato, que durou mais de cinco horas.

Veja como foi o dia do depoimento de Lula ao juiz Moro em Curitiba. E assista na íntegra os vídeos do depoimento.

Câmara conclui votação do projeto de recuperação dos estados. O texto-base tinha sido aprovado em 18 de abril, mas ainda faltava votação de destaques com sugestões de mudanças, o que só foi concluído hoje com a aprovação de dois destaques.

Comey enfureceu Trump por não mostrar testemunhos em 1ª mão. Trump, o secretário de Justiça, Jeff Sessions, e o vice-secretário de Justiça, Rod Rosenstein, queriam um aviso de Comey sobre o que iria falar em audiência em 3 de maio sobre a investigação dos e-mails de Hillary Clinton.

Enquanto você desligou…

Oi reduz prejuízo em 89% no 1º trimestre, para R$200 milhões. Houve também retração de 93,9% no prejuízo na comparação com os R$ 3,3 bilhões negativos do período imediatamente anterior.

Magazine Luiza avalia realizar oferta pública de ações. A empresa afirma que ainda não tem “qualquer definição quanto à realização da oferta, bem como quanto à sua estrutura e volume”.

Tecnisa reverte lucro em prejuízo de R$ 63,4 mi no 1º trimestre. A queda na lucratividade da Tecnisa está associada ao recuo das receitas e aumento das despesas financeiras.

Cosan tem lucro de R$205 mi no 1º trimestre, queda de 17%. A geração de caixa medida pelo Ebitda foi de cerca de 974 milhões de reais, queda de aproximadamente 36% sobre os três primeiros meses de 2016.

MRV aprova emissões de CRIs e debêntures. O valor total da captação pode chegar a R$ 202,5 milhões, caso a emissão de CRI seja feita integralmente.

Agenda do dia

Nesta quinta-feira, sai o IPC, o IGP-M e as vendas do varejo de março. O IBGE também divulga seu Levantamento Sistemático de Produção Agrícola de Abril. Nos Estados Unidos, sai o dado de novos pedidos de auxílio-desemprego.