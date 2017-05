Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (10) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Defesa apela ao STJ para tentar adiar depoimento de Lula a Moro. Os advogados do ex-presidente querem que a corte considere Moro suspeito para julgar a ação penal e que haja a suspensão do depoimento de hoje.

Temer vai atrás do voto evangélico para a reforma da Previdência. Estratégia é fazer concessões para a bancada na Câmara em troca de votos favoráveis á reforma.

Governo lança o programa “Avançar”, substituto do PAC. O novo programa do governo federal deverá investir R$ 59 bilhões até o fim de 2018, sendo mais de um terço do valor destinado ao setor de transportes.

Itaú negocia compra de fatia na XP por seis bilhões de reais. De acordo com o blog Primeiro Lugar, os atuais sócios da XP manterão o controle e empresa será independente do banco. Ainda segundo o Valor, a corretora ainda trabalha com a proposta de IPO, mas também negocia a venda.

Nippon Steel diz querer solução para Usiminas. A companhia trocou seu comando nas Américas e adotou um tom mais forte visando a resolução do conflito com a Ternium.

Política e mundo

Justiça Federal do DF suspende atividades do Instituto Lula. O juiz disse que verificou que a sede do instituto pode ter sido “instrumento ou local de encontro para a perpetração de vários ilícitos criminais”.

Comissão aprova apenas 1 mudança na Reforma da Previdência. A reforma agora seguirá para o Plenário da Câmara, onde provavelmente será votada nos dias 24 e 31 de maio.

Novo presidente sul-coreano quer visitar a Coreia do Norte. Após assumir o governo da Coreia do Sul, Moon Jae-in nomeou seu premiê e fala em estabelecer um diálogo com os vizinhos do norte.

Donald Trump demite diretor do FBI. A demissão vem após o FBI ter enviado uma carta ao Congresso para corrigir um registro no depoimento de Comey sobre Huma Abedin, assessora da democrata Hillary Clinton.

Enquanto você desligou…

Lucro líquido do banco BTG Pactual cai 29% no 1º trimestre. A área de banco de investimento se destacou no período analisado. As receitas desse segmento cresceram 145% na relação anual para R$ 152 milhões.

Telefônica tem alta de 13% no lucro recorrente do 1º trimestre. O lucro de R$ 996 milhões exclui a receita das vendas de torres de telefonia móvel feita um ano antes.

Lucro da Disney avança para US$ 2,39 bi no 2º trimestre fiscal. Já a receita da Walt Disney aumentou 3%, para US$ 13,34 bilhões, na mesma base comparativa.

Smiles renova parceria com BB e Bradesco para emissão de cartões. Os cartões permitem o acúmulo automático de milhas, sem a necessidade de transferência de pontos do banco para a conta Smiles, além de outros benefícios.

BNDES conclui captação de US$1 bi em títulos verdes. Segundo o banco, os recursos captados devem ser destinados ao financiamento de projetos ambientalmente sustentáveis, atestados por empresa verificadora.

Apple supera US$ 800 bi em valor de mercado. A companhia agora representa cerca de 4% dos 21,7 trilhões de dólares de todo o índice S&P 500.

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, o Banco Central divulga o IPCA de Abril e o fluxo cambial da semana. Nos Estados Unidos, sai o relatório dos estoques de petróleo e o dados do orçamento governamental.