Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (09) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Concorrentes estão de olho em ativos da Kroton. Grupo deverá ter de se desfazer de faculdades e cursos de ensino à distância em troca de aprovação de fusão com Estácio; ideia é vender ‘pacote’ de ativos.

Temer libera verbas para garantir apoio à reforma da Previdência. O presidente determinou que ministros facilitem as propostas tramitadas por aqueles deputados que se comprometerem a votar a favor da reforma previdenciária.

Fusão na China deve criar líder dos químicos com receita de US$ 100 bilhões. A ChemChina e a Sinochem planejam se fundir no ano que vem, criando o maior grupo químico mundial, com receita de US$ 100 bilhões anuais, de acordo com pessoas com conhecimento do negócio.

Mercado prevê inflação em alta em 2018, diz pesquisa. Levantamento de analistas do mercado financeiro, divulgado pelo Banco Central, aponta que os especialistas começaram a expressar preocupação com o comportamento dos preços no ano que vem, uma vez que o governo Temer está com dificuldades para aprovar a reforma da Previdência no Congresso.

Para acelerar economia, governo quer mudar lei de recuperação judicial. O objetivo principal é reduzir para dois anos, em média, todo o processo de recuperação judicial, que hoje fica em torno de sete a oito anos.

Política e mundo

Interrogatório de Lula por Moro ganha teor de disputa política. Ao depor pela primeira vez em Curitiba, nesta quarta-feira (10), o ex-presidente e o juiz responsável pela Operação Lava Jato transformaram a ocasião em uma batalha por poder e popularidade.

Comissão da Previdência se reúne nesta terça-feira para apreciar destaques. Ao todo os deputados devem analisar 11 sugestões de mudanças no texto-base que são votadas separadamente.

Em meio a tensões político-econômicas, Coreia do Sul realiza eleições. População volta às urnas para escolher seu líder nesta terça-feira, seis meses após o impeachment da presidente Park Geun-hye.

Testemunho de dois ex-funcionários americanos reabre polêmica de intervenção russa em eleições. A ex-secretária interina de Justiça Sally Yates e o ex-diretor geral de Inteligência James Clapper, que trabalharam com o governo Obama, testemunharão ao Senado sobre as especulações.

Enquanto você desligou…

Justiça extingue ação contra venda da BR pela Petrobras. O pedido de extinção da ação foi feito com base na decisão do TCU, que autorizou a continuidade do programa desinvestimentos da companhia.

Janot pede que STF retire Gilmar Mendes de caso Eike. A esposa de Mendes é sócia do escritório do advogado Sérgio Bermudes, que atua em diversos processos ligados a Eike.

Lucro de Minerva cai 94,6% ante 1º trimestre de 2016. A empresa teve lucro líquido de R$ 2,5 milhões no primeiro trimestre do ano, queda considerável em relação aos R$ 46,3 milhões do mesmo período em 2016.

Reajuste de pedágios ajuda EcoRodovias a ter lucro 43% maior. A alta foi registrada no primeiro trimestre apesar de o tráfego nas rodovias administradas pela companhia ter ficado quase estável na comparação anual.

Lucro da Marcopolo tem queda de 63,6% ante 1º trimestre de 2016. Segundo a empresa, o lucro líquido foi afetado pela constituição de provisões decorrentes da reestruturação interna da companhia.

Agenda do dia

Hoje a FGV divulga o IGP-DI de abril, e o IBGE publica dados da pesquisa industrial mensal sobre a produção física regional. Nos Estados Unidos, sai o relatório sobre vendas e estoques do setor atacadista; na China, são divulgados índices de preços ao produtor e ao consumidor.