Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (08) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Emmanuel Macron é eleito o novo presidente da França. Ele venceu com uma margem de 65,5% a 66,1% dos votos, à frente de Le Pen, com 33,9% e 34,5%, segundo estimativas de institutos independentes. Esta eleição teve recorde de votos brancos e nulos no 2º turno.

Dono da Pampa Energia terá que explicar negócio com a Petrobras. Na ação, o advogado questiona a venda de 67% da Petrobras Argentina (PESA) à Pampa, por US$ 897 milhões, que foi concluída no dia 12 de maio de 2016, dia que a ex-presidente Dilma Rousseff foi afastada pelo Senado.

Participação da União no BB cairá de 54,4% para 50,7%. A participação ficará próxima do limite mínimo para o controle acionário do banco. O Tesouro determinou na sexta-feira a venda das ações do banco público detidas pelo fundo soberano.

LGT investe R$ 70 milhões para expansão da General Waters. O gerente da empresa disse ao Valor que o foco da empresa de saneamento e abastecimento de água com o investimento é no reúso de água e concessões do serviço público.

Déficit de energia vai custar R$ 39 bilhões a hidrelétricas. Isso ocorre pela escassez de chuvas no país e, segundo reportagem no Valor Econômico, o montante é praticamente o dobro do curto ocorrido em 2015.

Política e mundo

Moro pede que manifestantes não compareçam a depoimento de Lula. Na próxima quarta, será primeira vez em que o ex-presidente e o juiz da Lava Jato se encontrarão cara a cara na sala de audiências.

Aposentado do Estado custa dez vezes mais. Enquanto R$ 150 bilhões ajudam a pagar 30 milhões de benefícios do INSS, R$ 164 bilhões é direcionado a 3 milhões de servidores públicos.

Jucá ignora Renan e convoca reunião da bancada do PMDB com Temer. O objetivo da reunião é justamente defender o apoio dos peemedebistas às reformas trabalhista e previdenciária independentemente da postura de Renan.

Ritmo de corte da Selic é “adequado”, reafirma presidente do BC. O BC reduziu a Selic em 1 ponto percentual na sua última reunião, para o atual patamar de 11,25% ao ano. Antes, havia feito dois cortes de 0,25 ponto cada e outros dois de 0,75 ponto.

Governo apresenta a embaixadores ações após Carne Fraca. Entre os 29 países e blocos que participaram da reunião, em Brasília, estavam representantes dos Estados Unidos, Japão, Chile, Austrália e União Europeia.

Arábia Saudita e EUA negociam contratos bilionários de armas. A Arábia Saudita é a primeira parada de Trump em sua primeira viagem internacional, um sinal de sua intenção de reforçar laços com um importante aliado regional.

Enquanto você desligou…

Alitalia tinha dívidas de US$3,3 bi até fevereiro, diz governo. A companhia aérea apresentou pedido para ser colocada sob administração especial pela segunda vez em menos de uma década após funcionários rejeitarem o seu mais recente plano de resgate.

Península, de Abilio Diniz, eleva participação na BRF a 3,99%. Por meio dos fundos exclusivos Santa Rita, Aspen e O3 Hedge, a Península passou a deter as ações anteriormente alocadas em fundos Tarpon Gestora de Recursos.

Fundo Canyon, credor da Oi, sai de grupo do Moelis. Não há informação sobre o tamanho da dívida que o fundo Canyon carrega da tele, portanto, o impacto no montante de bônus da empresa que o G5 representa.

AES Eletropaulo tem lucro de R$ 12,6 mi, queda de 58,9%, no 1º trimestre. A receita líquida da Eletropaulo foi a R$ 2,875 bilhões entre janeiro e março, uma leve queda de 0,2% ante os R$ 2,88 bilhões de um ano antes.

AES Tietê tem alta de 69,2% no lucro líquido no 1º trimestre. Foram R$ 126 milhões de lucro líquido ante os R$ 74,5 milhões registrados no mesmo período do ano passado.

ChemChina consegue aprovação para concluir compra da Syngenta. O acordo de US$ 43 bi foi impulsionado pela vontade da China de usar o portfólio da Syngenta de químicos de primeira linha e sementes.

EUA abrem investigação contra Uber por software fraudulento. A investigação tenta determinar o modo como o Uber usava o software que lhe permitia driblar as autoridades em áreas restritas para seus motoristas.

Preço da gasolina interrompe quedas após reajuste da Petrobras. O preço médio da gasolina subiu 0,13% nesta semana ante a semana anterior, para 3,631 reais por litro.

Agenda do dia

Nesta segunda-feira, o Banco Central divulga o relatório Focus e o Ministério do Desenvolvimento, a balança comercial. Também sai o IPC-S, o IGP-DI e a Pesquisa Industrial Mensal do IBGE.