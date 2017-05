Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (05) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Brasil começa a recuperar vendas para o Mercosul. De acordo com o resultado da balança comercial, uma das prioridades econômicas do país vem surtindo efeito: de janeiro a abril deste ano, as vendas cresceram 20,5% sobre igual período de 2016.

Odebrecht Óleo e Gás está próxima de acordo de recuperação extrajudicial. Com uma dívida em títulos de US$ 3,7 bilhões com credores externos, a empresa tenta há um ano e meio fechar o acordo. Agora, a previsão é de que o acordo esteja concluído em duas semanas.

Após dois anos em queda, produção de eletrônicos cresce. não registrava alta desde 2014O setor, que , teve um aumento de 4,3% no primeiro trimestre deste ano.

Para garantir apoio às reformas, governo deve oferecer benefício a devedor do fisco. A proposta é que empresas e produtores rurais reduzam suas dívidas com o fisco e, assim, diminuam às resistências à reforma da Previdência, sem precisar fazer novas concessões na proposta que muda as regras das aposentadorias.

Política e mundo

Metroviários decidem cancelar greve de sexta-feira em São Paulo. Se a greve ocorresse, seria a terceira vez este ano em que o metrô da capital paulista pararia suas atividades.

Temer diz que não tem intenção de continuar na política. Em entrevista na noite desta quinta-feira (4), o presidente afirmou que não pretende se aposentar, mas que não deseja continuar na vida política brasileira.

Comissão da OAB-RJ aprova pedido de impeachment de Pezão. Caso o conselho da Ordem aprove o pedido de impeachment no dia 18, este será encaminhado à Assembleia Legislativa.

Venezuela tem 35 mortos em um mês de protestos. O relatório do Ministério Público revela ainda 717 feridos durante os protestos, sendo 357 por “fatos relacionados a crimes comuns” e 329 em supostas “violações dos direitos fundamentais”.

Enquanto você desligou…

Lucro da Hermes Pardini aumenta 51,2% no 1º trimestre. A Oferta Pública de Ações no começo do ano movimentou mais de 46 milhões de ações ordinárias, equivalentes a aproximadamente R$ 877 milhões, o que ajudou no resultado.

Bovespa movimenta R$ 146,03 bi em abril, queda de 22,7%, diz B3. Os mercados do Segmento BM&F totalizaram 82.518.227 contratos negociados e volume financeiro de R$ 5,16 trilhões, giro 14,5% menor do que em março.

Via Varejo comunica reorganização societária com a família Klein. Foram transferidas para Natalie Klein todas as ações que estavam em poder de empresas da família, depois as ações passaram para a Goldentree. Os papéis representam 10,48% do capital da Via Varejo.

Cteep adquire fatia da Isolux e da Cymi na Ienne por R$ 96,75 mi. A empresa detalhou que a participação da Isolux na Ienne é de 163.642.000 ações ordinárias, equivalente a 50% do capital social. Já a participação da Cymi é o equivalente a 25% do capital social da Ienne.

Agenda do dia

Nos Estados Unidos, o Ministério do Trabalho divulga a taxa de desemprego e o Banco Central o índice de crédito ao consumidor.