Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (04) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Número de famílias endividadas cresce pelo 3º mês consecutivo. Segundo levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em abril, 58,9% das casas brasileiras ficaram endividadas, ante 57,9% em março. A pesquisa aponta também que a principal forma de endividamento é por meio de cartão de crédito.

Mercado Bitcoin espera que faturamento ultrapasse R$ 10 milhões em 2017. A nova expectativa para o mercado das moedas digitais supera o dobro da primeira projeção, que era de R$ 5 milhões para este ano.

Lucro líquido da Ambev cai 20% no 1º trimestre. Divulgado na madrugada desta quinta-feira, o lucro da empresa nos primeiros três meses do ano foi de R$ 2,199 bilhões.

Em um ano, preço dos imóveis caiu 3% no país. Índice FipeZap, que acompanha o preço médio de imóveis em 20 cidades brasileiras, apontou que, no ano, a variação do preço das moradias teve alta de 0,69% e foi inferior à inflação acumulada de 4,14%.

Política e mundo

Comissão especial aprova relatório da reforma da Previdência. O novo texto, que altera a proposta encaminhada pelo governo ao Congresso, foi aprovado por 23 votos favoráveis, 14 contrários e zero abstenção. Veja mais sobre o que foi votado na comissão.

Governo quer votar Previdência após aprovar reforma trabalhista. O Planalto acredita ainda não ter votos suficientes para levar a reforma da Previdência a plenário da Câmara.

Câmara dos EUA aprova orçamento federal de US$ 1,1 trilhão. O valor do orçamento tem como objetivo evitar o fechamento parcial do governo federal na sexta-feira.

Enquanto você desligou…

Lucro do Facebook cresce 77% no 1º trimestre. A rede social divulgou que nos primeiros três meses deste ano, a receita da companhia chegou a US$ 3 bilhões.

Suzano tem queda de 60% no lucro do 1º trimestre, para 450 milhões de reais. A companhia informou no balanço que projeta investimentos de 1,8 bilhão de reais neste ano, mesmo nível do aplicado em 2016, excluindo a aquisição de terras e florestas no Maranhão.

CVC faz acordo para adquirir maior parte de grupo de viagens Trend. A CVC afirmou que vai comprar 90% das ações da Check In Participações, que faz parte da Trend e vai consolidar todos os negócios relevantes do grupo, após uma reorganização societária.

Novas regras para o pré-sal favorecem Petrobras e geram protestos. Ao regulamentar o direito de preferência da Petrobras na operação de áreas do pré-sal sob regime de partilha de produção, o governo acabou dando um direito adicional à petroleira.

Venda fraca de iPhone afeta ações de fornecedores da Apple. A empresa anunciou que vendeu 50,76 milhões de unidades do celular no trimestre, caindo de 51,19 milhões de unidades no ano anterior.

Agenda do dia

Nesta quinta-feira, sai o IPC da Fipe e a sondagem de Serviços PMI. Nos Estados Unidos, sai a balança comercial e o número de novos pedidos de auxílio-desemprego.