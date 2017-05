Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (03) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Reforma da Previdência pode ter novas mudanças. Relator da proposta de reforma da Previdência na Câmara, deputado Arthur Maia (PPS-BA) deve fazer uma última rodada de negociações nesta quarta-feira.

Novo Mercado desperta o interesse de novas companhias em 2017. O setor, que exige os melhores padrões de governança, atraiu neste ano nomes como a Vale Eletropaulo, Alpargatas, Senior Solution e Tenda.

Amigos e advogados acreditam que Dirceu volta para a prisão em breve. Segundo a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, advogados acreditam que a libertação do ex-ministro deve acelerar sua condenação no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ontem, o STF decidiu liberar Dirceu, preso em agosto de 2015.

Política e mundo

Governo tem margem estreita em plenário para aprovar Previdência. A previsão inicial era votar a proposta na primeira quinzena de maio. Com isso, pode ser necessário estender o prazo.

Trabalhadores dos Correios em SP decidem manter greve. Segundo o sindicato, a adesão ao movimento está em cerca de 70% e uma nova assembleia será feita na próxima quinta.

Meirelles diz que a economia brasileira deve ter crescido entre 0,7% e 0,8% no 1º trimestre. Em entrevista, Meirelles afirmou que, se os números do primeiro trimestre forem confirmados, a taxa anualizada de crescimento seria de 3,1%.

Enquanto você desligou…

Lucro da Multiplus tem alta de 5,8% e soma R$ 134,4 mi no 1º trimestre. O lucro operacional da companhia subiu 8,1% no primeiro trimestre ante o mesmo intervalo de 2016, para R$ 156,613 milhões.

Cielo tem lucro acima do esperado apesar de queda na receita. O lucro da empresa somou R$ 1,046 bi no 1º trimestre, 0,7% acima do resultado obtido um ano antes. A receita líquida da Cielo consolidada caiu 8,1%, para 2,801 bilhões de reais.

EDP Brasil lucra R$134,8 mi no 1° trimestre, queda de 55,4%. A empresa ressaltou ganhos de 287 milhões de reais no resultado do primeiro trimestre de 2016 com a conclusão da venda à canadense Brookfield da Pantanal Energética.

Petrobras confia em meta de venda de ativos apesar de preços fracos. Parente continua confiante de que a Petrobras será capaz de desinvestir ativos em segmentos desde a exploração e produção de petróleo até distribuição de combustíveis.

Lucro da Apple sobe 4,9% no trimestre, para US$ 11,03 bilhões. As vendas do iPhone 7, lançado em setembro, não foram suficientes para impulsionar os embarques gerais do aparelho, que caíram 1%.

Agenda do dia

Nesta terça-feira, o Banco Central divulga o IC-Br e o Fluxo Cambial. O IBGE divulga sua Pesquisa Industrial Mensal. Hoje também sai o PIB da Zona do Euro do 1º trimestre. Nos Estados Unidos, sai o relatório sobre postos de trabalho no setor privado e acontece a reunião do Comitê do Federal Reserve.