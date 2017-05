Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (02) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Brasileiros estão menos pessimistas com economia do Brasil. Pesquisa do Datafolha, divulgada nesta terça-feira (2), aponta que a porcentagem daqueles que acreditam na piora da situação econômica no país caiu de 41% para 31%.

Justiça derruba liminar que proibia cobrança de bagagens em aeroportos. A justiça do Ceará acatou pedido da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que permite que companhias aéreas cobrem pelas bagagens despachadas. Agora as empresas devem anunciar quando colocarão em prática a medida.

Embraer tem lucro líquido de R$134,9 mi no 1º trimestre do ano. A fabricante brasileira de aeronaves teve lucro líquido de 134,9 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, menor que o de 385,7 milhões de reais apurado no mesmo período de 2016.

Operadoras de saúde devem R$ 2 bilhões ao SUS. A ANS divulgou que empresas desse segmento deixaram de pagar 51% de recursos que deveriam ser ressarcidos ao sistema público.

Setores ligados à exportação começam a mostrar recuperação. Levantamento da CNC (Confederação Nacional do comércio), com base em dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), aponta que das 25 empresas monitoradas, 13 mostraram melhor desempenho no primeiro trimestre do ano.

Cemig contrata bancos para emissão de US$ 1 bilhão no exterior. A Cemig Geração e Transmissão (Cemig GT) contratou Bradesco BBI, Citi, Deutsche Bank e Itaú BBA para coordenar a oferta. Os recursos serão usados, em parte, para pré-pagar debêntures emitidas pela companhia.

Política e mundo

Cidades ao redor do mundo protestam no Dia do Trabalho. O dia 1º de Maio foi marcado por protestos com conflitos no mundo. Turquia, Paris, Brasil, Estados Unidos e Venezuela terminaram o feriado com diversos detidos, além de lojas depredadas.

Paralisação nos transportes e confrontos marcam greve geral do dia 28. O movimento foi marcado por confrontos violentos, que começaram logo cedo e atingiram seu pico no início da noite, no Rio de Janeiro, onde pelo menos oito ônibus foram incendiados, com carros e lojas depredados.

Gilmar Mendes manda soltar Eike Batista. De acordo com a decisão do ministro, Eike deverá ser solto se não estiver cumprindo outro mandado de prisão. O empresário é réu na Justiça Federal do Rio por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Venezuela apresentou documento para deixar OEA. A saída, no entanto, não será efetivada em até dois anos, em 2019, segundo as normas do organismo.

Enquanto você desligou…

Hypermarcas tem lucro líquido de R$183,5 mi no 1º trimestre. Houve queda de 81,8% ante mesma etapa do ano passado, quando o resultado tinha sido influenciado por efeito não recorrente.

Gasolina amplia queda nos postos apesar do aumento nas refinarias. O preço médio da gasolina caiu 0,08 por centro nesta semana ante a semana anterior, para 3,626 reais por litro.

Natura volta a apostar em casas de show para criar ponto de referência da marca. Um ano após encerrar seus investimentos com música, a marca de cosméticos dará seu nome, no próximo dia 09, a uma casa noturna em Pinheiros, São Paulo.

Agenda do dia

O Banco Central divulga o Relatório Focus e o resultado mensal da balança comercial de Abril. Além disso, a FGV divulgará o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor).