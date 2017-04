Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (27) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Retomada da economia não vai gerar empregos, diz BC. A perspectiva foi anunciada no último Relatório Trimestral de Inflação e sinaliza, segundo investidores, uma aceleração do corte da Selic, a taxa básica de juros.

Lucro da Vale sobe 25%, para R$ 7,8 bilhões no primeiro trimestre. A mineradora tinha registrado ganhos de R$ 6,3 bilhões no primeiro trimestre do ano passado.

Samarco recorre a novo lay-off. Sem previsão clara de retorno das operações, a empresa vai afastar temporariamente parte de seus trabalhadores, de novo. Não foi divulgado quantos funcionários serão afetados.

Reforma trabalhista é aprovada na Câmara. Todos os dez destaques sugeridos pela oposição foram rejeitados. A proposta ainda precisa passar pelo Senado. No Senado, foi aprovado o projeto que muda lei de abuso de autoridade e, em 1º turno, a PEC que acaba com foro.

Política e mundo

Governo deve cortar ponto de servidores que aderirem à greve. O governo peemedebista tem ressaltado que “acabou a tolerância dos 13 anos de governo petista” e avisou que já existe uma decisão política de cortar ponto.

Venezuela anuncia que iniciará amanhã processo para deixar OEA. A decisão foi tomada depois que a entidade convocou uma reunião de chanceleres sem o aval venezuelano. No entanto, segundo regulamento, o país precisaria de dois anos e pagar sua dívida para deixar a organização.

Enquanto você desligou…

Via Varejo registra lucro líquido de R$ 97 mi no 1º trimestre. O faturamento líquido das lojas físicas somou R$ 4,891 bi entre janeiro e março, o que representa um crescimento de 4,2% ante igual etapa de 2016.

Lucro líquido da Multiplan cai 22,5% no 1º trimestre. A receita líquida somou 278,7 milhões de reais, praticamente estável em relação aos 278,8 milhões de reais apurados um ano atrás.

Conselho da Klabin elege Cristiano Cardoso Teixeira como CEO. Também foi decidido que Daniel Miguel Klabin irá ocupar a presidência do colegiado até 2018.

Eldorado Brasil tem lucro líquido de R$288 mi em 2016. Foi uma alta de quase 22% em relação a 2015. A geração de caixa medida pelo Ebitda, porém, foi de 1,585 bilhão de reais, abaixo do montante de 1,824 bilhão de reais de 2015.

Localiza tem lucro líquido de R$ 120,3 milhões no 1º trimestre. A receita líquida consolidada atingiu R$ 1,339 bilhão, nos primeiros três meses do ano, uma elevação de 27,9% na base anual.

Natura encerra 1º trimestre com lucro líquido de R$ 188,9 mi. A receita líquida consolidada totalizou R$ 1,728 bilhão no primeiro trimestre do ano, com expansão de 2,3% ante os primeiros três meses do ano passado.

Agenda do dia

A Fipe divulga o IPC da 3ª quadrissemana de abril, e a FGV, o IGP-M consolidado do mês. O Banco Central Europeu se reune pela manhã. Nos EUA, estão previstos dados de vendas de imóveis e encomendas de bens duráveis.