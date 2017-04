Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (26) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Câmara vota reforma trabalhista em plenário. A oposição ainda tentará votar os destaques em separado antes do início da Ordem do Dia no plenário. O relator disse que poderá fazer mudanças até o momento da votação em plenário, prevista para começar no período da tarde.

Relatório do TCU aponta favorecimento do BNDES à JBS. A auditoria implica oito ex-diretores do banco de fomento, entre eles o ex-presidente Luciano Coutinho, por suposto favorecimento à JBS na compra do Swift em 2007.

CVM adia novo julgamento de Eike Batista. O empresário seria julgado ontem por uso de informação privilegiada com ações da OSX, mas o diretor Pablo Renteria, pediu vistas do processo.

Odebrecht terá R$ 2,3 bilhões no caixa após vender Odebrecht Ambiental. A empresa assinou ontem o contrato de venda para a Brookfield, e acertou um acordo com bancos brasileiros.

MRV pisa no acelerador, mesmo com mercado imobiliário em crise. A empresa mantém os custos sob controle fazendo grandes obras e prédios padronizados, ganhando em escala. Além disso, constrói menos nas capitais e mais no interior.

Bolsa de Tóquio sobe mais de 1% pelo quarto dia seguido. O feito não acontecia desde meados de 2013. O Nikkei avançou 1,1%, a 19.289,43 pontos, diante da fraqueza do iene em relação ao dólar.

Política e mundo

Reforma da Previdência foi “enormemente” amenizada, diz Temer. Com as mudanças, o presidente acredita que não há mais razões para que a proposta não seja aprovada.

Justiça aceita denúncia contra 59 investigados na Carne Fraca. Com isso, os fiscais agropecuários, empresários do ramo frigorífico e outros integrantes do esquema tornam-se réus e terão dez dias para apresentar defesa.

Trump planeja corte na principal taxa corporativa. A intenção do governo é cortar os impostos para as empresas “pass-through” dos 39,6% atuais para 15%.

Maduro contabiliza 29 mortes e US$ 140 mi de perdas em protestos. Em discurso, Maduro culpou a direita pelas mortes e comentou que os protestos, entre outros objetivos, têm como fim deter “a recuperação econômica” da Venezuela.

Enquanto você desligou…

AGU pede ressarcimento de R$ 11,3 bi de investigados da Lava Jato. A ação, protocolada na Justiça Federal no Paraná, tem como alvo as construtoras Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Galvão, UTC e Engevix.

Engie Brasil tem lucro líquido de R$ 450,7 mi no 1° trimestre. A produção bruta de energia elétrica da empresa, uma das líderes no mercado brasileiro de geração, reportou uma retração de 13,3% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Lucro líquido da Renner soma R$ 67 mi no 1º trimestre. A receita líquida de vendas de mercadorias apresentou crescimento de 14,7%, somando R$ 1,234 bilhão. As vendas no conceito mesmas lojas tiveram expansão de 9,1%.

América Móvil tem lucro líquido de 35,9 bi de pesos no 1º trimestre. A receita da companhia controlada por Carlos Slim, por sua vez, teve crescimento de 18,5% na comparação anual, para 264,2 bilhões de pesos.

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, sai a Sondagem do Consumidor de abril da FGV. O Banco Central também divulga a Nota de Política Monetário e Operações de Crédito de março. Nos Estados Unidos, sai o relatório semanal dos estoques de petróleo.