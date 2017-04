Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (25) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Jornal antecipa resultado de licitação do Banco do Brasil. O contrato, vencido pela Multi Solutions, é o mais caro do governo Temer, e pode chegar a R$ 2,5 bilhões. O jornal tinha a informação desde quinta-feira.

Natura disputa compra da The Body Shop com fundos. A empresa, que hoje está nas mãos da L’Oréal, hoje tem 3 mil lojas no mundo, 119 no Brasil, e foi posta à venda no começo deste ano. A L’Oréal tem intenção de arrecadar 1 bilhão de euro pela rede.

Lucro dos bancos deve voltar a aumentar no primeiro trimestre. Após quatro trimestres de queda, o lucro combinado de Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander deve atingir R$ 14,9 bilhões, de acordo com o Valor Econômico.

Política e mundo

Dilma tratou pessoalmente de caixa 2, diz Mônica Moura. O casal de marqueteiros diz que cobrou R$ 105 milhões por seus serviços na campanha daquele ano, dos quais apenas R$ 70 milhões foram declarados.

Mega-assalto no Paraguai sinaliza controle do PCC na fronteira. O vasto território que se inicia no marco das Três Fronteiras, em Foz do Iguaçu, e termina próximo da cidade paraguaia de Bahia Blanca, na tríplice fronteira com a Bolívia, é a porta de entrada para armas, drogas e contrabando.

Enquanto você desligou…

Lucro líquido da Whirlpool avança a US$ 153 mi no 1º trimestre. As vendas líquidas no primeiro trimestre de 2017 ficaram em US$ 4,8 bilhões, acima dos US$ 4,6 bilhões de igual período de 2016.

Preço da gasolina amplia queda e tem mínima de 16 meses, diz ANP. O preço médio da gasolina caiu 0,3 por centro, na semana encerrada em 22 de abril ante a semana anterior, para 3,629 reais por litro.

Ajuste nos Correios exigirá cortes de benefícios, diz Kassab. De acordo com o ministro, medidas de ajuste estão sendo negociadas com sindicatos e devem ser suficientes para conter a sangria financeira da estatal.

Grupo chinês substituirá Odebrecht na RIOgaleão, diz ministro. A entrada de um novo sócio era aguardada dentro do governo para que a concessionária pagasse as outorgas em atraso.

Governo licita R$12,7 bi em linhas de transmissão de energia. A licitação teve a participação de 50 agentes, o que levou a diversas disputas acirradas e resultou em um significativo deságio médio de 36,4% em relação às receitas máximas oferecidas por cada projeto

GM demite 2.700 empregados na Venezuela após confisco de fábrica. Um tribunal ordenou na semana passada o confisco da fábrica da GM em Valencia, decidindo a favor de dois concessionários que tinham aberto um processo em 2000 contra a montadora.

Santander defende reforma financeira após reformas em andamento. Na visão do diretor do banco, o setor sofre com um excesso de regulamentação e direcionamento do crédito, engessando a competição entre os bancos e a qualidade dos serviços prestados aos consumidores.

Agenda do dia

Nesta terça-feira, o Banco Central divulga sua nota sobre o setor externo. Nos Estados Unidos, saem o índices de Confiança do Consumidor de abril e o de vendas de novas casas de março. Também sai o House Price Index, que mede o preço cobrado em hipotecas no país.