Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (24) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Minoritários não elegem membro para o conselho da Vale. Na assembleia, a empresa alegou que os acionistas não cumpriram exigências da lei da S.A. Os minoritários não conseguiram atingir quórum suficiente para a eleição, apesar de terem quatro candidatos.

Fundos de pensão têm rombo de R$ 70,6 bilhões. O rombo cresceu 700% em quatro anos, segundo a Previc, de R$ 9 bilhões em 2012 para a cifra atual em 2016. Os fundos têm 7,2 milhões de associados, entre participantes que estão na ativa, dependentes e assistidos.

Alpargatas migra na bolsa para atrair capital externo. A empresa vai sair do Nível 1 da B3 para ingressar no Novo Mercado, se a proposta for aprovada pelos acionistas, um segmento que atrai mais investidores e fundos estrangeiros.

Política e mundo

Macron e Le Pen vão disputar segundo turno nas eleições francesas. Resultados quase definitivos atribuíram ao centrista 23,7% dos votos, e 21,9% à candidata da extrema-direita. Em pesquisas de opinião, no entanto, Macron tem ampla vantagem sobre Le Pen, recebendo de 62% a 64% das intenções de voto, dependendo do instituto.

Bolsonaro usa dinheiro da Câmara para viajar pelo país e falar de eleições. Nos últimos cinco meses, segundo a Folha de S.Paulo, pelo menos seis viagens em que o deputado falou publicamente sobre sua intenção de concorrer à presidência foram pagas com dinheiro público. A Câmara proíbe que as cotas parlamentares sejam usadas para fins eleitorais.

MPF do Paraná denuncia 60 envolvidos em operação Carne Fraca. As denúncias apontam uma série de desvios funcionais praticados por fiscais e práticas ilícitas de empresários do ramo frigorífico e também quem comandava o esquema.

Enquanto você desligou…

Petrobras decide aumentar preço da gasolina e do diesel. O Grupo Executivo de Mercado e Preços da Petrobras decidiu na quinta-feira aumentar o preço do diesel nas refinarias em 4,3% e o da gasolina em 2,2%, em média, a partir de sexta-feira.

Alpargatas vai migrar para Novo Mercado da Bovespa. Segundo a companhia, a mudança envolverá a conversão de todas as ações preferenciais da companhia em ordinárias, na proporção de 1,3 preferencial para uma ordinária.

Fabricante da Barbie anuncia queda nas vendas acima do esperado. As vendas da Mattel no primeiro trimestre caíram 15,4 por cento para 735,6 milhões de dólares. Os números vêm caindo desde 2009.

Agenda do dia

Nesta segunda-feira, o Banco Central divulga o Relatório Focus e o Ministério do Desenvolvimento, a balança comercial. O BC também publica a Nota de Mercado Aberto e sai o IPC-S.