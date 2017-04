Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (20) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Estácio acusa ex-presidente de espionar o sucessor. De acordo com a coluna Primeiro Lugar, após um mês de investigação, a empresa concluiu que há indícios de que Rogério Melzi esteja ligado ao vazamento de informações para a concorrente Kroton.

Novo presidente terá desafio de tornar a Vale uma “empresa sem dono”. O maior desafio de Fábio Schvartsman será coordenar o processo de transição até que o controle da empresa seja pulverizado entre vários acionistas.

GM anuncia que vai deixar a Venezuela. A montadora informou que a fábrica de Valencia foi “inesperadamente tomada pelas autoridades públicas, impedindo operações normais”.

Cade nega pedido da CSN para maior atuação na Usiminas. A CSN havia pedido ao Cade que flexibilizasse o Termo de Compromisso de Desempenho, segundo o qual a empresa ficava impedida de participar e indicar candidatos aos conselhos de administração e fiscal da Usiminas,

Odebrecht negocia acordos e incorpora caixa 2 a balanços. Nos próximos dias, a empresa deve fechar a venda da Odebrecht Ambiental para a Brookfield e negociações com bancos credores.

Balanços do primeiro trimestre podem indicar recuperação. A temporada de divulgação começa hoje, e pode trazer melhoras na comparação anual, especialmente no resultado financeiro.

Política e mundo

Maia vai revisar regra para aposentadoria de policial e servidor. O relator do projeto na comissão especial da reforma da Previdência chegou a recomeçar a leitura do parecer na noite de ontem, mas houve acordo para que o relatório fosse dado como lido. A discussão da proposta será feita na terça e quarta-feira da próxima semana.

Câmara aprova urgência para reforma trabalhista. O requerimento foi aprovado com 287 votos a favor, 30 a mais que o mínimo necessário. Esta reforma é tida como prioritária para o governo e também servirá de termômetro do comportamento da base para a votação da reforma da Previdência.

Oposição venezuelana convoca novas manifestações hoje. O opositor Capriles assegurou que a oposição só pede a realização de novas eleições e que não tem planos golpistas.

Enquanto você desligou…

Operação da PF sobre Banco Pan envolve um atual diretor do BC. Entre 41 mandados da PF na Operação Conclave, estão Maria Fernanda Ramos Coelho, presidente da Caixa entre 2006 e 2011, e Márcio Percival, vice-presidente de finanças do banco de 2007 a outubro passado.

República Dominicana fecha acordo de US$ 184 mi com Odebrecht. Em 30 dias, a empreiteira revelará os nomes das pessoas que receberam as propinas que a empreiteira disse ter pagado no país entre 2001 e 2014.

Ebay prevê lucro do 2º trimestre abaixo do esperado pelo mercado. A companhia afirmou que o valor total de produtos vendidos em todos os seus sites subiu 2,4% no primeiro trimestre, para 20,95 bilhões de dólares.

Governo apoiará produtor de milho com R$800 milhões. Em uma das medidas, o governo autorizou o lançamento de contrato de opção de venda para até 1 milhão de toneladas de milho produzido em Mato Grosso, em programa que deve dispor de 300 milhões de reais.

Agenda do dia

Nesta quinta-feira, véspera de feriado, sai o IPC da Fipe e o IPCA-15. Nos Estados Unidos, saem os dados de novos pedidos de auxílio-desemprego e o índice do Fed da Filadélfia da atividade industrial da região.