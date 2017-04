Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (19) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Lucro da Heineken sobe 11% e vendas têm alta inesperada. A fabricante de cervejas ganhou 293 milhões de euros no primeiro trimestre, e teve alta de 0,6% nas vendas.

Fundo de pensão da Petrobras tem rombo de R$ 27,3 bilhões em 2016. O rombo é R$ 3,4 bilhões maior que o de 2015. O balanço foi rejeitado pelo conselho fiscal pela 14ª vez consecutiva, sob acusações de realização de investimentos com interesse político.

Galeão acerta dívida e abre porta para saída da Odebrecht. A concessionária conseguiu renegociar o pagamento da outorga do aeroporto, o que abre caminho para a venda da participação da Odebrecht para a chinesa HNA.

Lista sigilosa de Fachin inclui Lula e Eduardo Cunha. Segundo o Estadão, que conseguiu acesso aos documentos, os pedidos de investigação citam, além de Lula e Cunha, o ex-ministro Antonio Palocci, o senador Edison Lobão (PMDB) e o ex-ministro Henrique Eduardo Alves (PMDB), entre outros.

Política e mundo

Câmara rejeita urgência para reforma trabalhista e Planalto vê mau sinal. A ideia do governo é a de votar primeiro a reforma trabalhista, que funcionaria como um termômetro da base, para depois passar para a reforma da Previdência. O governo tenta reorganizar a base para tentar votar o requerimento novamente nesta quarta-feira.

Câmara aprova texto base do projeto de recuperação fiscal dos estados. O projeto foi aprovado por 301 votos a favor, 127 contra e sete abstenções e permite a suspensão do pagamento da dívida com a União por três anos

Após protestos, relator da reforma da Previdência indica idade mínima inicial de 55 anos para policiais. O deputado reuniu-se com representantes e parlamentares ligados à categoria das forças de segurança depois de uma tentativa de invasão da Câmara.

Odebrecht pagou dívida de campanha de Dilma, diz João Santana. O marqueteiro do PT afirmou que recebeu US$ 10 milhões da Odebrecht em 2011 e 2012 em conta secreta na Suíça.

“Comprar e contratar nos EUA”: Trump tenta concretizar promessa de campanha. O presidente americano tentou na terça dar forma a seu slogan assinando um decreto para reformar o sistema de vistos a trabalhadores qualificados.

Enquanto você desligou…

S&P corta rating da construtora Odebrecht para CCC+. Segundo a S&P, a companhia tem sido afetada pelas investigações de corrupção em curso e tem enfrentado dificuldades para concluir uma reestruturação de negócios mesmo após o acordo de leniência.

AES Tietê fecha compra de complexo da Renova por R$600 milhões. Além do valor acordado para a compra, a companhia assumirá a dívida do projeto Alto Sertão II no valor de 1,15 bilhão de reais.

Vendas líquidas da Tenda crescem 27,2% no 1º trimestre. O volume de lançamentos foi 32,2% maior, chegando a um Volume Geral de Vendas (VGV) de R$ 302,1 milhões. Os distratos, no entanto, também dispararam e tiveram um crescimento de 85,5% em relação aos primeiros três meses do ano passado.

CVM absolve Eike Batista por falha no acordo entre LLX e EIG. De acordo com a acusação, houve oscilação atípica dos papéis da companhia nos dias 13 e 14 de agosto de 2013, véspera e data da divulgação do acordo entre os dois grupos ao mercado.

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, sai a 2ª prévia do IGP-M de abril e o Banco Central divulga o fluxo cambial da semana. Nos Estados Unidos, sai o Livro Bege do Federal Reserve, o banco central do país.