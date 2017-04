Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (18) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Theresa May antecipa eleição no Reino Unido para início de junho. O pleito oficial estava marcado para 2020.

Braskem pode transferir sede do México para os EUA. A decisão está sendo cogitada devido às ameaças do presidente Donald Trump de fechar o mercado americano a produtos do país vizinho, segundo delação de Emílio Odebrecht. A empresa, no entanto, nega.

Apesar da recuperação judicial, Oi propõe remuneração maior que as rivais. A empresa pretende pagar, em média, R$ 15,3 milhões a cada um de seus três diretores estatutários em 2017, mais de quatro vezes o pagamento estimado pelas rivais Vivo e Tim.

EUA aplicam US$ 2,6 bilhões em multas à Odebrecht. Acordo de leniência foi homologado ontem, liberando a empresa para fazer negócios no país. Do total devido, US$ 2,39 bilhões serão pagos às autoridades brasileiras, US$ 117 milhões à Suíça e US$ 93 milhões ao Departamento de Justiça dos EUA.

Neoenergia negocia fusão com a Elektro. Os acionistas Iberdrola, Previ e Banco do Brasil, da Neoenergia, estão negociando a fusão com a Elektro, que também é controlada pela Iberdrola. A ideia é abrir o capital da nova empresa.

Política e mundo

Temer quer dar cargos a deputados para aprovar reforma da Previdência. A ordem é destravar as nomeações para cerca de 40 parlamentares, em troca de votos favoráveis no plenário.

STF cria força-tarefa para acelerar processos da Lava Jato. A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, acertou com o ministro Edson Fachin a criação de um grupo de assessoria especializada para conferir celeridade aos processos.

Após ações militares, aprovação de Trump sobe para 50%. É a primeira vez que Trump alcança os 50% de aprovação em quase um mês. Após sua posse, em 20 de janeiro, o presidente era aprovado por mais da metade da população. No entanto, sua popularidade começou a cair no início do março.

Enquanto você desligou…

Preço da gasolina amplia queda e tem mínima de quase 7 meses. O preço médio da gasolina caiu 0,2%, na semana encerrada em 15 de abril ante a semana anterior, para 3,639 reais por litro.

Justiça suspende venda de área do pré-sal à Statoil. A operação, anunciada em julho, foi concluída em novembro com o pagamento de 1,25 bilhão de dólares, correspondente a 50% do valor total da transação.

Lucro da United cai a US$ 96 mi no 1º trimestre. Investidores buscam sinais de como a companhia aérea vai reverter as críticas generalizadas sobre o tratamento aos passageiros.

Conselho da Localiza aprova emissão de R$700 mi em debêntures. Além disso, a Localiza informou que assembleia geral extraordinária e a diretoria da Localiza Fleet aprovaram 3ª emissão de debêntures, não conversíveis, de 500 milhões de reais.

Conselho da Engie aprova participação em leilão de transmissão. O conselho explicou que a companhia ou a controlada que for definida para participar do leilão deverá contratar todas as garantias necessárias para participação no leilão e assinar termos de compromisso.

Governo pretende privatizar porto de Vitória, dizem fontes. Uma das fontes disse que o processo que será estudado para Vitória é diferente dos arrendamentos de áreas portuárias já feitas até agora, pois a ideia é privatizar o porto inteiro.

Cyrela tem queda de 4,3% nas vendas do 1º trimestre. Os lançamentos ficaram praticamente estáveis no período, a 612 milhões de reais. A participação da empresa nos lançamentos passou de 67 para 88%.

Lucro da Netflix sobe para US$ 178,2 milhões no 1º trimestre. A receita da empresa, além disso, avançou 35% na comparação anual, para US$ 2,64 bilhões.

Agenda do dia

Nesta terça, saem os dados da produção industrial e a capacidade industrial em uso dos Estados Unidos em março.