Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (17) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Anatel põe freio na intervenção da Oi para evitar acusações. A agência agora deve aguardar a assembleia de credores, que deve ocorrer só em agosto ou setembro, para não ser acusada de “precipitação descabida“.

Odebrecht descontava propina de bônus de executivos. Funcionários que não negociavam repasses irregulares eram “mais premiados” por resultados, afirma ex-executivo do departamento de Operações Estruturadas, o “setor de propina” da empresa.

Sócios elevam capital da Rio Galeão para pagar outorga. A concessionária aprovou o aumento de capital de R$ 915 milhões na sexta-feira. O valor é equivalente à parcela atrasada da outorga de 2016.

PIB da China cresce 6,9% e supera expectativas no primeiro trimestre. Foi a maior taxa de crescimento desde o terceiro trimestre de 2015. O resultado é superior à meta anual de crescimento, de 6,5%, e à expansão registrada no último trimestre de 2016, de 6,8%.

Política e mundo

Erdogan vence referendo na Turquia e ganha “superpoderes”. A população aprovou medidas que fazem com que todo o poder executivo do país passe para o presidente. Após a vitória, Erdogan já prometeu trabalhar pela volta da pena de morte.

Temer quer acelerar agenda de reformas, mas base admite risco. O texto da reforma da Previdência deve ser apresentado formalmente na comissão especial da Câmara nesta terça-feira.

Governo encaminha proposta de LDO com déficit de R$129 bi em 2018. A proposta estima uma receita líquida de 1,241 trilhão de reais e despesas de 1,370 trilhão de reais em 2018.

Enquanto você desligou…

Governo avalia permitir que Petrobras desista de pré-sal após leilão. A regra ajudaria a empresa altamente endividada que tem que considerar bem o tamanho de seus investimentos. Como operadora de bloco do pré-sal, a Petrobras teria que arcar com 30% do bônus de assinatura.

Agenda do dia

Nesta segunda-feira, o Banco Central divulga o IBC-Br, considerado uma prévia do PIB oficial, e o Boletim Focus. A FGV publica o IGP-10, que traz os dados de inflação apurados até o dia 10 de abril. A China divulgou seu PIB trimestral.