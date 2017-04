Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (12) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Fachin libera investigação de políticos citados por Odebrecht. Nova lista de investigados no STF inclui 8 ministros de Temer, 24 senadores, 39 deputados federais e três governadores.

Lista de Fachin: Veja quem são os políticos investigados no STF e as principais acusações. Também um resumo para quem não entendeu nada e os políticos com mais acusações.

Justiça Federal processa vice-presidente do Facebook. Diego Dzodan é acusado por crime de desobediência por se recusar a quebrar o sigilo de suspeitos e, se considerado culpado, pode ser preso.

Andrade Gutierrez e Cemig travam venda de Santo Antônio. A transação com o grupo chinês State Power Investment Corporation não vai para a frente porque os dois sócios não estão de acordo com os valores e as condições oferecidas na transação, de R$ 8 bilhões mais assunção de dívidas.

Minoritário da Prumo tem vitória na CVM. A autarquia decidiu que o fundo Mubadala não pode ser considerado titular de ações em circulação para OPA da empresa. Uma nova avaliação deve ser realizada, e a empresa tem até amanhã para informar de que forma ela será feita.

Receita com pré-sal pode ir a R$ 9 bilhões. Quatro áreas serão oferecidas na 3ª rodada de leilões, marcada para novembro, todas nas bacias de Campos e de Santos.

Política e mundo

Fachin manda pedidos contra Dilma, Lula e FHC a outras instâncias. Um quarto ex-presidente da República, o senador Fernando Collor de Mello (PTC) está entre os que serão investigados pelo STF.

Governo envia ao Congresso projeto que abre aéreas a estrangeiros. A decisão foi anunciada hoje (11) pela Casa Civil e pelos ministérios dos Transportes e do Turismo. A expectativa do Palácio do Planalto é que a medida aumente a geração de empregos no setor.

Placar da Previdência mostra 273 votos contra a reforma. O número de parlamentares favoráveis ao texto subiu para 101 no levantamento do Grupo Estado, Também havia 35 indecisos e 65 não quiseram responder.

Ferroviários de São Paulo decidem pelo fim da paralisação. Os funcionários declararam que a decisão foi tomada em respeito aos usuários, mas “condenando a atitude arbitrária da CPTM”.

Enquanto você desligou…

Caixa é condenada a pagar R$ 50 mil por prática antissindical. O banco foi condenado por danos morais coletivos e por constranger empregados grevistas ao realizar uma pesquisa para informações sobre a negociação coletiva e a própria greve.

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, o Copom tem seu segundo dia de reunião e anuncia sua decisão sobre a taxa Selic. Também sai as vendas do varejo de fevereiro e o fluxo cambial semanal. Nos Estados Unidos, sai o estoque de petróleo.