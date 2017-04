Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (10) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

BNDES vai reter 40% dos lucros para oferecer crédito. De acordo com o novo estatuto da instituição, já aprovado pelo governo, o Tesouro receberá anualmente parcela mínima de 25% dos dividendos produzidos pelo banco.

Justiça livra CSN de pagar indenizações das transmissoras de energia. Já havia um processo movido por grandes consumidores questionando o pagamento das indenizações, o que pode abrir um precedente e prejudicar a arrecadação da União e as próprias transmissoras.

Plano de recuperação da PDG prevê novo aporte de bancos. A empresa tem uma dívida total de cerca de R$ 7,8 bilhões, e vai tentar levantar dinheiro novo com os bancos credores, como Bradesco, Itaú, Caixa e Banco do Brasil para terminar obras inacabadas.

Sem corrupção, PIB poderia subir até 2% a mais, segundo levantamento. É praticamente impossível obter dados confiáveis sobre a corrupção, mas é possível estimar indiretamente seus efeitos, segundo Luiz Fernando Figueredo, da Mauá Capital.

Entidades vão à Justiça exigir divulgação de dados da Previdência. A falta de dados nos projetos de reforma deixou o governo vulnerável a batalhas jurídicas: foram ao menos dois processos desde março. O governo tem até hoje para responder um deles, em que o TRF-1 manda a União detalhar vários dados financeiros da Previdência.

Política e mundo

Partidos querem usar verba pública para pagar multas do TSE. As siglas alegam não ter dinheiro para quitar os débitos por mau uso do Fundo Partidário, e querem usar dinheiro do próprio fundo para pagar pelas condenações.

Fachin deve liberar vídeos de delatores da Odebrecht. O relator da Lava Jato deve rejeitar pedidos dos advogados de delatores para impedir a divulgação de vídeos dos depoimentos prestados por executivos da Odebrecht.

Opositor Henrique Capriles está proibido de exercer cargos públicos. A proibição vale para os próximos 15 anos. A sanção corresponde a irregularidades administrativas durante a gestão de Capriles como governador de Miranda.

Enquanto você desligou…

CVM revoga suspensão de IPO da Azul. Em comunicado, a autarquia explicou que a decisão veio após providências adotadas pela Azul e pelos bancos coordenadores da oferta, que corrigiram irregularidades que motivaram a suspensão.

Preço do etanol cai em 17 estados e no DF. No país, o preço mínimo registrado para o etanol foi de R$ 1,999 o litro, em São Paulo, e o máximo foi de R$ 4,299 o litro, no Rio Grande do Sul.

Lojas Americanas vai emitir R$1 bi em debêntures. Os papéis serão da espécie simples, não conversíveis em ações. Os recursos serão usados para o alongamento da dívida da companhia, segundo comunicado.

Brasil aceitará importação de veículos da Colômbia sem 30% de IPI. A fonte, que estava na reunião comercial em Buenos Aires, afirmou que os detalhes finais do acordo com a Colômbia estão sendo trabalhados.

Airbnb faz parceria com Grupo Cataratas para turismo no Brasil. O acordo prevê trabalho conjunto para promover as atrações internacionalmente e incentivar a sustentabilidade social e ambiental dos pontos turísticos.

Agenda do dia

Nesta segunda-feira, sai o Boletim Focus do Banco Central e a Balança Comercial, assim como o IPC-S e a primeira prévia do IGP-M de abril.