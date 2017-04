Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (07) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

EUA lançam dezenas de mísseis contra base aérea na Síria. O ataque dos EUA seria uma retaliação por um suposto ataque químico perpetrado por Bashar al-Assad.

Após o ataque militar, preço do ouro e do petróleo sobem. Parte dos investidores buscavam segurança, e outros apostavam que o conflito pode fazer o preço do petróleo subir. O rublo, moeda russa, tinha queda de 0,9%; os futuros do S&P 500, nos EUA, tinham leve queda de 0,2%.

Na Europa, as principais bolsas subiram após o ataque, mas o ímpeto foi diminuindo: a da Alemanha perdia 0,36%, a de Paris recuava 0,06%, e a de Londres tinha leve alta de 0,17%.

Reforma da Previdência “encolhe” R$ 115 bi com concessões do governo. A flexibilização das normas vai fazer com que a economia prevista pelo governo seja 17% menor, segundo o Valor Econômico.

Queiroz Galvão corta 60% dos investimentos e demite metade dos funcionários. Desde que foi envolvida na Lava Jato, em 2014, a construtora perdeu quase dois terços do seu faturamento.

Unilever quer vender unidade de margarinas. A empresa decidiu sair do mercado do setor (no Brasil, controla a Becel), combinar duas unidades de negócios e impulsionar o retorno aos acionistas.

Política e mundo

Governo altera pontos da Previdência e pode perder R$ 115 bi. Com a mudança, a economia prevista de R$ 678 bi ao longo de 10 anos com o novo regime previdenciário seria reduzida em 17%. Em vídeo nas redes sociais, Temer defendeu que a reforma trará mais igualdade.

Mercosul e Aliança do Pacífico buscam aproximação comercial. Juntos, os países dos grupos possuem um mercado de quase 470 milhões de pessoas, 80% da população da América Latina e Caribe e 90% do Produto Interno Bruto (PIB) e dos fluxos de investimento direto estrangeiro na região.

Trump recebe Xi Jinping em esperado encontro na Flórida. No passado, Trump classificou a China como principal rival dos Estados Unidos, principalmente em matéria de comércio internacional, e acusou Pequim de fraqueza em sua resposta à ameaça nuclear representada pela Coreia do Norte.

Enquanto você desligou…

Oi mantém nível de qualidade dos serviços, diz Anatel. O presidente da Anatel destacou que a legislação prevê que outras questões poderiam levar a uma intervenção, como a capacidade de manter um nível de investimentos. Ontem, a Anatel também multou a Oi por negociar R$ 130 mi em bens.

STF decide que Petrobras terá que pagar IPTU de área arrendada. A empresa arrenda um imóvel da União no Porto de Santos, de responsabilidade da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp).

Engie vê mais de 10 interessados em térmicas a carvão no Brasil. Os empreendimentos somam cerca de 1,2 gigawatts em capacidade instalada, de um total de aproximadamente 9,3 gigawatts que a Engie Brasil possui em usinas prontas ou em implementação.

ADM reestrutura operações na Argentina e corta postos de trabalho. A volatilidade nos mercados globais de grãos tem impactado a empresa com sede em Chicago, que já se retirou do comércio de energia e demitiu funcionários importantes nos últimos meses.

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, sai o IPCA de março. Nos Estados Unidos, sai o payroll e a taxa de desemprego de março.