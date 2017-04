Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (05) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Exportadores vão pedir indenização bilionária por perda com “cartel do câmbio”. Associação de exportadores calcula em cerca de R$ 70 bilhões os prejuízos por conta da atuação de instituições financeiras influenciando as cotações do câmbio. Segundo o Cade, há “fortes indícios de conduta anticompetitiva” em pelo menos cinco instituições: BBM, BNP Paribas Brasil, BTG Pactual, Citibank e HSBC Bank Brasil.

Metalúrgicos da GM rejeitam proposta de lay-off de 1.600 trabalhadores. A reunião entre a empresa e o sindicato ontem terminou sem acordo, com a GM lamentando a recusa da proposta. Segundo os trabalhadores, a empresa acabou de anunciar lucro de US$ 10 bilhões e é líder em vendas.

Investimento de empresas estatais é o menor desde 2000. Segundo levantamento do Ministério do Planejamento, as empresas federais investiram R$ 56,5 bilhões, mas tinham autorização para usar R$ 76 bilhões. É o percentual de execução mais baixo em 16 anos, de cerca de 74%.

TIM é a mais exposta à rede da Oi, segundo Anatel. A operadora está montando um “plano de contingenciamento” para ser implementado no caso de colapso operacional da Oi. A TIM depende da concorrente para atender 3.242 municípios, de acordo com relatório.

Eldorado já avalia sucessão na presidência. Segundo o Valor, o atual diretor de Operações Comerciais e Logísticas, Rodrigo Libaber, é forte candidato ao posto. José Carlos Grubisich pode ser obrigado a se afastar do cargo pela Justiça, que acusa o empresário de não colaborar com as investigações da operação Greenfield.

Política e mundo

Câmara aprova projeto que regulamenta apps como Uber. Agora os detalhes da regulamentação ficam com os municípios e o Distrito Federal. E foi aprovada uma emenda no projeto que pede que motoristas do Uber tenham autorização da prefeitura.

Senado aprova MP que cria Cartão Reforma. Segundo a proposta, têm direito ao Cartão Reforma famílias com renda de até três salários mínimos, o equivalente a R$ 2,8 mil por mês; e o valor do benefício pode chegar a R$ 9 mil por família.

Cálculo que indica superávit da Previdência é enganoso, diz Meirelles. O ministro afirmou que tem feito reuniões com parlamentares de partidos da base aliada do governo, “não da oposição”, e disse que o debate é intenso.

CEO do J.P. Morgan quer regulação financeira mais simples nos EUA. O chefe do maior banco dos EUA em ativos não tem o poder para mudar as regras, mas participa do conselho de 16 executivos que assessora Trump e deu sugestões para mudar as regulações.

Itália inclui Vaticano entre instituições financeiras íntegras. Durante muito tempo organizações financeiras criticaram o Vaticano por oferecer um paraíso fiscal para italianos bem relacionados ao permitir que mantivessem contas no banco do Vaticano.

Enquanto você desligou…

BC admite erro e aponta projeção ainda menor para IPCA. A projeção para a inflação em 2017 era de 3,9%; corrigido, o cenário passa a prever alta dos preços de 3,6%.

MP para Oi deve permitir intervenção com recuperação judicial. Segundo fonte, pairavam dúvidas se uma intervenção federal pode ou não ser feita durante um processo de recuperação judicial como o que a Oi está passando.

Petrobras está saindo das páginas de corrupção, diz Parente. Segundo o presidente da estatal, a Petrobras está se tornando uma empresa normal, fazendo seus negócios levando em conta a racionalidade econômica. Ele também revelou que a estatal vê interesse muito grande da Exxon no pré-sal.

Cerca 5 mil adesões a PDV da Caixa devem ser homologadas em abril. Mesmo que todas as adesões sejam homologadas, elas representarão cerca de metade do que previa o comando do banco quando lançou o programa.

Samsung deve ter lucros maiores com chips e Galaxy S8 em 2017. Um boom em chips de memória estimulados pela demanda de smartphones e servidores ajudou a Samsung a superar o fracasso de seu smartphone Galaxy Note 7 no ano passado e problemas na gerência.

Itaúsa compra 7,65% na Nova Transportadora do Sudeste. Segundo a Itaúsa, do total investido no negócio, ela pagou 696,9 milhões de reais no ato. Outros 72,3 milhões de dólares serão pagos em cinco anos a ser atualizado no período.

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, no Brasil, assim como nos Estados Unidos, na China, Reino Unido e Alemanha, sai o PMI Serviços de março. Também nos Estados Unidos, o Fed divulga a ata da reunião de 15 de março do seu comitê.