Trump leva dólar a ter o pior janeiro desde 2008 ante moedas

O dólar caminhava para seu pior início de ano desde 2008 nesta terça-feira, uma vez que as preocupações com as políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, superavam as expectativas de uma inflação mais alta no país, que dominavam o mercado no fim do ano passado.

O dólar caiu mais 0,2 por cento contra o iene depois de recuar 1 por cento na segunda-feira, quando o decreto de Trump para proibir a entrada nos EUA de viajantes de sete países de maioria muçulmana provocou protestos em todo o mundo e em várias cidades norte-americanas.

O euro, afetado por uma combinação de inflação ligeiramente mais fraca do que o esperado na Alemanha e nervosismo com a política da França na sessão anterior, também saltava contra a moeda norte-americana.

O dólar tinha estabilidade contra o iene, para 113,85 ienes, recuperando-se das mínimas atingidas durante o pregão asiático. A moeda norte-americana perdia cerca de 0,1 por cento contra o euro, para 1,0706 dólar, tendo sido negociada a 1,0725 dólar.

Tudo isso colocava o dólar a caminho de uma queda de 1,9 por cento no mês contra uma cesta de moedas.

Investidores compraram dólar com força após a vitória de Trump na eleição presidencial de novembro na expectativa de que ele impulsionaria a repatriação de capital aos EUA, gastaria agressivamente em infrestrutura e encorajaria a alta da inflação.

Mas esse entusiasmo perdeu força devido à ausência de detalhes sobre a política fiscal do novo governo nos primeiros 10 dias do republicano no cargo.