TIM sobe 5% na Bolsa após divulgação de resultado

São Paulo – As ações ordinárias da TIM registravam ganhos de 5% na manhã desta sexta-feira (3). Os papéis eram comercializados por 9,35 reais.

A companhia divulgou seus dados referentes ao quarto trimestre do ano passado. No período, o lucro líquido da operadora foi de 364 milhões de reais, uma queda de 21,8% na comparação com o mesmo período do anterior.

Já a geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) atingiu 1,568 bilhão de reais entre outubro e dezembro, um aumento de 4,4% frente ao último trimestre de 2015.

No acumulado do ano, o lucro líquido da TIM foi de 750 milhões de reais, 64% inferior ao de 2015. O Ebitda da companhia caiu 21,2% na comparação anual, para 5,209 bilhões de reais, enquanto a receita líquida total recuou 8,9%, para 15,617 bilhões de reais.

Próximos anos

A companhia informou também que enviou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) seu plano estratégico para 2017-2019.

No documento, a operadora de telefonia prevê reduzir o capex para 4 bilhões de reais em 2017, bem como crescimento da receita em todos os trimestres.

Para 2019, a companhia projeta uma margem Ebitda de mais de 36% , ante 33,5% em 2016.