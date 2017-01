Tiffany cai na bolsa após afirmar que Trump atrapalhou vendas

São Paulo – A joalheria americana Tiffany divulgou, nesta terça-feira (17), que suas vendas recuaram 4% no final do ano passado, na comparação com o mesmo período de 2015. As vendas baixas foram associadas a Donald Trump.

A presença do morador ilustre da Trump Tower, localizada na 5ª avenida em Nova York, onde a principal loja da joalheria está localizada, fez com que a segurança em torno do edifício fosse reforçada, afastando os manifestantes, jornalistas, turistas e até mesmo os consumidores.

Os dados divulgados pela joalheria desanimaram o mercado e fez com que as ações da empresa registrassem perdas de 6% no pré-market.

Apesar da queda de hoje, nos últimos 12 meses, as ações da Tiffany acumulam ganhos de 21%. Os papéis são comercializados na casa dos 80 dólares.