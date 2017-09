Temer, PMDB e tudo para você ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (13) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Pela segunda vez, Lula e Moro ficam cara a cara, em Curitiba. O ex-presidente prestará depoimento em ação que apura recursos ilícitos da Odebrecht. Segundo reportagem do jornal Estado de S. Paulo, dessa vez, o apoio ao petista será menor.

Polícia Federal prende empresário Wesley Batista. confirma que o empresário, dono da JBS, foi detido por agentes durante operação que investiga se ele e seu irmão Joesley manipularam o mercado financeiro, dias antes da delação do grupo ser divulgada.

PT usa depoimento de Lula a Moro para reforçar embate político. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o novo encontro do ex-presidente com o juiz, será usado pelo partido para reforçar a mensagem de que há uma guerra jurídica contra o petista.

Divergências sobre tempo de prisão emperra repactuação de acordo da JBS. Segundo apuração do jornal Folha de S.Paulo, integrantes da PGR e a defesa dos delatores da JBS não conseguem entrar em acordo sobre o tempo de detenção de Joesley.

Quadrilhão do PMDB da Câmara era dividido em 4 núcleos, diz PF. Para os investigadores, os núcleos atuavam com divisão de tarefas e de forma compartimentada, mas de maneira harmônica e com interdependência.

J&F contratou escritório de advocacia um dia antes de gravar Temer. Segundo o jornal Estado de S. Paulo, o ex-procurador Marcello Miller estava presente no dia da assinatura do contrato, mas, segundo o advogado e delator Francisco de Assis, a empresa não recebeu qualquer orientação.

Pagamentos de servidores públicos está atrasado em seis governos estaduais. Apuração do jornal Valor Econômico mostra que Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Sergipe, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Alagoas estão com os salários dos funcionários atrasados de alguma forma atualmente.

Política e mundo

Barroso autoriza novo inquérito contra Michel Temer. A suspeita é de que o presidente possa estar envolvido num esquema de corrupção e lavagem na edição de um decreto que mudou regras portuárias.

Acordo para Refis prevê descontos de até 70%, diz relator. O porcentual é maior do que o previsto no texto original enviado pelo governo federal na MP, de 50%, mas menor do que os 99% propostos pelo relator da proposta.

CPI da JBS: Marun, o escudeiro de Temer que virou relator. A CPI mista da JBS nasce de um jeito torto até para os recentes padrões de Brasília: seu relator é o maior aliado de Michel Temer no Congresso.

Suprema Corte bloqueia decisão que limitou decreto migratório de Trump. A Suprema Corte permitiu que Trump implemente uma ampla restrição à entrada de refugiados de vários países do mundo nos EUA.

Maduro aceita retomar diálogo com oposição venezuelana. O chanceler Jorge Arreaza informou nesta terça-feira em Paris que as conversas começarão amanhã na República Dominicana.

Enquanto você desligou…

Petrobras faz pré-pagamento de US$1,13 bi com JPMorgan Chase. A companhia também informou que, simultaneamente, contratou novo financiamento com a mesma instituição no valor de 847,5 milhões de dólares.

Azul confirma oferta pública secundária de ações. A operação inclui ações sob a forma de American Depositary Shares (ADS) e será realizada simultaneamente no Brasil e no exterior.

Klabin confirma emissão de US$ 500 milhões em bonds. A empresa informa que os recursos captados serão destinados a projetos que reforçam a atuação sócio ambiental.

Senado aprova indicações para a diretoria do Banco Central. Paulo Sérgio Neves assumirá o cargo de diretor de Fiscalização e Maurício Costa de Moura ocupará o cargo de diretor de Administração do banco.

Petros aprova plano para o equacionamento do seu déficit. Na visão da Petros, o déficit do PPSP, que é um plano de benefício definido, teve entre as principais causas, ajustes estruturais de natureza atuarial.

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, sai o fluxo cambial estrangeiro. Nos Estados Unidos, sai o estoque de petróleo bruto e IPP de agosto. A China divulga sua produção industrial de agosto.