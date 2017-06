S&P e Dow Jones recuam pressionados por ações de energia

Nova York – Os índices S&P 500 e o Dow foram pressionados pelo declínio nas ações de energia, em meio à queda nos preços do petróleo nesta quarta-feira, além de preocupações de investidores sobre baixa inflação, enquanto ações de saúde e tecnologia ajudaram a elevar o Nasdaq.

O Dow Jones caiu 0,27 por cento, a 21.410 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 0,06 por cento, a 2.435 pontos. O Nasdaq avançou 0,74 por cento, a 6.233 pontos.

O setor de energia foi o setor de pior desempenho do S&P, com um declínio de 1,6 por cento após os preços do petróleo mudarem de direção pela manhã e o petróleo dos EUA tocar o piso desde agosto, apesar de declínios maiores que o esperado nos estoques.

A fraqueza contínua nos futuros do petróleo se juntou a preocupações de investidores sobre inflação e, como resultado, prejudicou setores como bancos e industriais, segundo Chris Zaccarelli, da Cornerstone Financial.

“Com as pessoas vendo o petróleo mais baixo como outro prenúncio de inflação menor, uma série de outros cíclicos (além das ações de energia) não estão indo bem”, disse Zaccarelli.

As ações de bancos caíram 0,8 por cento à medida que investidores preocupavam-se de que as margens da taxa de juros seriam abaladas por uma estabilização na curva de rendimento, que também é puxada por expectativas de inflação.

As ações industriais também estavam entre as maiores quedas com o índice do setor caindo 0,7 por cento.