S&P 500 recua pela 4ª sessão consecutiva pressionado por política

Nova York – O índice S&P 500 caiu nesta terça-feira pela quarta sessão consecutiva, pressionado por setores sensíveis ao crescimento econômico em meio a resultados decepcionantes das empresas e preocupações sobre as prioridades do governo de Trump.

O índice Dow Jones caiu 0,54 por cento, a 19.864 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 0,09 por cento, a 2.278 pontos. O Nasdaq avançou 0,02 por cento, a 5.614 pontos.

O S&P 500 registrou o quarto declínio diário consecutivo, a maior sequência de queda desde antes das eleições. Mas os três índices encerraram o mês com avanços, com o ganho de 4,3 por cento no Nasdaq sendo o maior desde julho.

Tecnologia e finanças foram os setores que mais pesaram sobre o S&P 500, enquanto o setor de saúde ajudou a reduzir asperdas e o índice fechou longe da mínima da sessão.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontrou com grandes executivos de algumas das maiores farmacêuticas em uma manobra para tentar reduzir as tensões que colocaram dúvidas sobre as ações de farmacêuticas desde as eleições presidenciais.

Mas alguns investidores se preocuparam que o foco de Trump não estava nas questões que desencadearam um rali no mercado após sua eleição, como reforma tributária e estímulo fiscal.

“Se você começar a queimar capital político fazendo coisas impopulares e perde parte daquela maioria que tem, isso põe em dúvida a capacidade de fazer o plano tributário”, disse o estrategista-chefe de mercado da Wunderlich Securities em Nova York, Art Hogan.