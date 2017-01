S&P 500 e Nasdaq fecham em nível recorde com avanço de bancos

O S&P 500 e o Nasdaq fecharam em nível recorde nesta terça-feira em uma forte alta liderada pelos setores financeiro e tecnológico.

A alta ocorre conforme a temporada de resultados trimestrais das empresas ganha tração e com os investidores mais otimistas de que as políticas econômicas prometidas pelo presidente Donald Trump ficarão claras.

O índice Dow Jones subiu 0,57 por cento, a 19.913 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,66 por cento, a 2.280 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,86 por cento, a 5.600 pontos.

Trump assinou dois decretos presidenciais nesta terça-feira para avançar com a construção controverso projetos dos oleodutos de Keystone XL e Dakota Access, derrubando as principais ações ambientais da administração Obama em favor da expansão da infraestrutura energética.

Ele também se reuniu com os executivos das três grandes fabricantes de automóveis dos EUA para pressionar por mais carros fabricados no país.

Estima-se que os lucros das empresas do S&P 500 tenham subido 6,7 por cento no último trimestre, marcando o maior avanço em dois anos, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

O setor financeiro do S&P subiu 1,2 por cento. O índice subiu mais de 16 por cento desde a eleição de Trump em 8 de novembro até o final de 2016, mas teve dificuldades neste início de ano, acumulando até segunda-feira queda de 1 por cento.

A IBM, que subiu 2,8 por cento, e a Intel, com avanço de 2,3 por cento, ajudaram a impulsionar o S&P 500 e o índice do setor tecnológico, que subiu 1 por cento, no melhor desempenho diário deste ano.