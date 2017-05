S&P 500 atinge patamar recorde após resultados do varejo

Nova York – Os índices S&P 500 e a Nasdaq atingiram patamares recordes de fechamento nesta quinta-feira, com o mercado impulsionado pelos ganhos no setor de consumo discricionário depois dos resultados da Best Buy e de outros varejistas.

O índice Dow Jones subiu 0,34 por cento, a 21.082 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,44 por cento, a 2.415 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,69 por cento, a 6.205 pontos.

O índice de consumo discricionário subiu 0,9 por cento, enquanto o índice de varejo do S&P 500 avançou 1,6 por cento, o melhor desempenho diário desde 7 de dezembro.

A ação da Best Buy saltou 21,5 por cento, atingindo uma máxima recorde e liderando os ganhos no S&P, depois que suas vendas comparáveis aumentaram de forma inesperada no último trimestre.

O papel da PVH, dona da Tommy Hilfiger, registrou o segundo maior avanço do S&P com alta de 4,8 por cento. O papel da Sears avançou 13,5 por cento depois de a companhia informar seu primeiro lucro trimestral em quase dois anos.

A ata da última reunião do Federal Reserve, banco central norte-americano, divulgada na quarta-feira, continuou a impulsionar a confiança no mercado.

Os integrantes do Fed acreditam numa subida das taxas de juros em breve, mas concordaram em aguardar até que estivesse claro que uma desaceleração recente na economia era temporária.