Soros perdeu quase US$ 1 bilhão após eleição de Trump

Nova York – O megainvestidor George Soros perdeu quase US$ 1 bilhão em decorrência do rali nos mercados acionários americanos, que foi impulsionado pela vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA.

No entanto, Stanley Duckenmiller, que ajudou Soros a ganhar US$ 1 bilhão em apostas contra a libra esterlina em 1992, antecipou a recente ascensão do mercado e acumulou ganhos consideráveis, segundo pessoas próximas ao assunto.

As apostas divergentes dos dois investidores demonstram os desafios para o mercado de ações após a vitória de Trump. Muitos analistas haviam previsto uma queda das ações após a eleição, mas, em vez disso, o Dow Jones subiu mais de 9%.

