Banrisul sobe mais de 76% na semana com possível privatização

São Paulo – As ações ordinárias do Banrisul registravam ganhos de 38,79% na tarde desta sexta-feira (27). Os papéis eram comercializados por 20 reais. Com a alta de hoje, na semana os papéis acumulam ganhos de 76,52%.

Em comunicado enviado ao mercado, o banco afirmou que a movimentação das ações é atípica e que não identificou nenhuma informação que tivesse partido do Banco ou mesmo do seu controlador, o estado do Rio Grande do Sul.

Disse ainda que a alta das ações está relacionada a uma matéria publicada pelo jornal Valor Econômico. Ontem, o jornal afirmou que a privatização do Banrisul seria necessária para socorrer o estado gaúcho.

Segundo a reportagem, o governador do estado, José Ivo Sartori (PMDB) seria resistente à ideia de privatização. O jornal destaca ainda que o rombo fiscal RS previsto para este ano seria de cerca de 14,5 bilhões de reais.