Sob pressão, aço e minério de ferro fecham em leve queda na China

Pequim – Os contratos futuros do aço e do minério de ferro na China voltaram a sofrer pressão nesta sexta-feira, em meio a uma demanda ainda fraca e a uma ampla oferta, o que levou as duas commodities a fechar em leve retração.

O contrato mais ativo do vergalhão de aço na bolsa de Xangai encerrou com queda de 0,33 por cento, a 2.943 iuanes por tonelada.

O minério de ferro na bolsa de Dalian também voltou a apresentar tendência baixista, ao cair 0,3 por cento e fechar a 547 iuanes por tonelada, devido a uma oferta abundante e a uma fraca demanda sazonal. Em meados de dezembro, o minério chegou a tocar máxima em anos de 655 iuanes por tonelada.

“Embora esperemos que os preços… do minério de ferro caiam ante as máximas recentes, ainda esperamos que eles fechem bem acima das mínimas registradas no início de 2016”, disseram analistas do HSBC em um relatório. “Ou seja, esperamos que o pior já tenha passado”.

Já os futuros do carvão siderúrgico na bolsa de Dalian fecharam em alta de 0,7 por cento, a 1.156,5 iuanes (167,02 dólares) por tonelada. Eles ganharam 1,3 por cento na semana, na primeira alta desde o início de dezembro.