Snapchat deve anunciar IPO bilionário nesta semana

São Paulo — A Snap Inc, que controla a rede social Snapchat, será a próxima gigante da tecnologia a abrir capital. De acordo com fontes do site CNBC, a empresa deve anunciar até o final desta semana seu IPO (oferta pública inicial das ações, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores de Nova York.

A entrada na bolsa, no entanto, só deve acontecer no final de março. A expectativa é que a empresa arrecade entre 20 e 25 bilhões de dólares com a operação. Se o valor se confirmar, esse será um dos maiores IPOs entre empresas de internet nos Estados Unidos.

De acordo com analistas, a abertura de capital será útil para o amadurecimento da imagem do Snapchat, cujas receitas dependem basicamente de anunciantes.

Criado em 2011, o Snapchat se tornou popular, sobretudo com o público jovem, ao permitir o envio de fotos e vídeos que desaparecem depois de 24 horas.

A fama chamou a atenção de grandes concorrentes. Há pouco mais de três anos, Mark Zuckerberg chegou a oferecer 3 bilhões de dólares pela rede social do fantasminha, mas teve a proposta recusada.

Desde então, Zuckeberg tenta se aproximar do Snapchat “reproduzindo” no Instagram algumas de suas funcionalidades, como a possibilidade de publicar imagens que desaparecem depois de algum período.

Na última semana, um porta-voz disse ao site Business Insider que o mesmo recurso deve ser oferecido, em breve, aos usuários do Facebook.