SEC aprova plano de “redutor de velocidade” da Bolsa de Nova York

Nova York – Reguladores dos Estados Unidos deram à Bolsa de Nova York sinal verde para introduzir um “redutor de velocidade” em um de seus mercados, um plano amplamente visto como uma tentativa de minar o concorrente IEX Group.

Uma determinação divulgada nesta terça-feira pela Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários americana) permite que a Nyse acrescente um atraso de 350 microssegundos para todas as ações negociadas na NYSE MKT, um dos sistemas da bolsa.

O IEX, que ganhou fama a partir do livro “Flash Boys”, publicado em 2014 por Michael Lewis, foi pioneiro nesse redutor de velocidade para evitar cartas estratégias de negociação de alta velocidade.

A proposta da Nyse, revelada em janeiro, era em grande medida idêntica ao atraso de 350 microssegundos do IEX.

Ao aprovar o plano, a SEC rechaçou as objeções do IEX, segundo as quais a Nyse não havia feito o suficiente para explicar a ideia por trás de sua proposta.

A Nyse planeja acrescentar o redutor de velocidade no NYSE MKT como parte de um relançamento mais amplo da bolsa, marcado para 24 de julho.

A bolsa também está sendo renomeada para “NYSE American” como parte das mudanças. Fonte: Dow Jones Newswires.