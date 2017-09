Samarco estima retomada de operações no 4º tri 2018, diz fonte

A Samarco espera retomar operações no 4º trimestre de 2018 depois de obter todas as licenças, disse uma pessoa com conhecimento sobre o assunto que pediu anonimato porque não está autorizada a falar publicamente.

A retomada no 4T18 depende de licença para usar o poço Alegria Sul como depósito de resíduos de mineração, diz a pessoa.

A assessoria de imprensa da Samarco confirmou que o pedido de licença foi oficialmente aberto na Secretaria do Meio Ambiente de Minas Gerais em 1 de setembro, segundo comunicado por email.

A empresa não quis comentar sobre prazo de retomada das operações. A demora para obter licenças atrasou objetivo da empresa de retomar este ano. A Samarco está fora de operações desde o rompimento de uma barragem da empresa em Mariana, em novembro de 2015.