Saldo externo na Bovespa fica positivo em R$14,3 bi em 2016

São Paulo – Os investidores estrangeiros aplicaram 14,325 bilhões de reais na bolsa brasileira no ano passado, mostraram dados da BM&FBovespa divulgado nesta terça-feira.

Embora positiva, a entrada líquida de capital estrangeiro no ano passado ficou 12,6 por cento abaixo dos 16,387 bilhões de reais observados em 2015.

Na avaliação de Luiz Roberto Monteiro, operador da corretora Renascença, a entrada de capital estrangeiro em 2016 se dividiu em duas fases.

Entre fevereiro e abril, investidores estrangeiros ingressaram com recursos na bolsa em meio à expectativa de saída da então presidente Dilma Rousseff do governo.

“Apostas na saída da Dilma alavancaram o mercado até maio, quando houve um pouco de realização”, disse.

Depois, a entrada de capital estrangeiro em junho e julho foi motivada pela escolha da equipe econômica do novo governo de Michel Temer.

Somente em dezembro, houve saída líquida de 668,149 milhões de reais da bolsa paulista, ante retirada de 2,5 bilhões de reais em novembro e de 4,3 bilhões de reais em igual mês de 2015.

Entre os motivos para a saída de capital no mês passado, Monteiro citou a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e as turbulências no cenário político doméstico, em meio ao avanço das investigações da Operação Lava Jato.