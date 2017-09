Rumo aprova aumento de capital em até R$3 bi

São Paulo – Acionistas da Rumo aprovaram nesta quinta-feira que o capital social possa ser aumentado em até 3 bilhões de reais, por meio de emissão de ações.

Os acionistas da companhia decidiram em assembleia geral extraordinária que o capital poderá ser aumentado mediante deliberação do conselho de administração, que poderá fixar o número de ações a serem emitidas, para venda pública ou privada.

No início do mês, a empresa informou que avaliava uma capitalização via oferta pública de ações, sendo que a sua controladora Cosan Logística disse que pretendia exercer seu direito de preferência ou prioridade em caso de emissão de novas ações.