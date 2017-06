Renner vale mais que Ralph Lauren

São Paulo — A brasileira Lojas Renner é maior que a norte-americana Ralph Lauren, se for comparado o valor de mercado das duas empresas. Em termos gerais, o valor de uma companhia é dado pela soma de todos as ações que ela tem em circulação.

O total de papéis da rede brasileira chega a 5,75 bilhões de dólares. Já a varejista de luxo norte-americana, conhecida pelas camisetas com o logo da marca, tem cerca de 5,64 bilhões em valor de mercado.

No ano, os papéis da Renner acumulam alta de pouco mais de 29% na bolsa brasileira, enquanto o Ibovespa tem ganhos nas casa dos 3%. No mesmo período, as ações da Ralph Lauren têm perdas de 23%, enquanto o índice da bolsa de Nova York apresenta alta de mais de 5%.

Todos os números fazem parte de um levantamento produzido pela Economatica, a pedido de EXAME.com, que mostra o valor de mercado das varejistas de moda no Brasil e nos Estados Unidos.

A TJX, com sede nos EUA, é a mais valiosas entre todas elas, com pouco mais de 47,4 bilhões de dólares. Entre as brasileiras, o primeiro lugar é da própria Renner, seguida pelo grupo Guararapes (Riachuelo), com 1,98 bilhão de dólares e pela Hering, com 992 milhões de dólares.

Veja abaixo a lista completa.