Rendimento dos Treasuries nos EUA cai com incertezas políticas

Nova York – Os rendimentos dos Treasuries caíam nesta quinta-feira com os investidores preocupados que acusações contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, distraiam os legisladores da política de cortes de impostos e aumento de gastos fiscais que podem impulsionar o crescimento dos EUA.

Os títulos de 10 anos chegaram a rendem 2,18 por cento, com forte compra após a Reuters informar que Michael Flynn e outros conselheiros da campanha de Trump estiveram em contato com funcionários russos e outras pessoas com laços com Kremlin em pelo menos 18 ligações e e-mails durante os últimos sete meses da corrida presidencial de 2016.

Além disso, a queda no mercado acionário brasileiro por preocupações com a instabilidade política também impulsionava a compra de títulos de dívida dos EUA.

O jornal O Globo informou na noite de quarta-feira que o presidente do Brasil, Michel Temer, apoiou uma tentativa de pagar uma testemunha potencial para permanecer em silêncio na maior investigação de corrupção do país, de acordo com Joesley Batista, um dos controladores do frigorífico JBS.

“O Brasil vinha tendo uma melhora na situação fundamental, mas agora tem seu próprio nível de risco político em um momento em que a percepção geral era de que os problemas de corrupção do país estavam sendo resolvidos”, disse o estrategista-chefe de renda fixa da Janney Montgomery Scott Guy LeBas.

Às 11:00 (horário de Brasília) os títulos de 10 anos rendiam 2,21, ante rendimento de 2,22 na quarta-feira.