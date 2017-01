Regulador chinês nega ter endurecido controle de capital

São Paulo – A Administração Estatal de Câmbio (Safe, na sigla em inglês) da China “condenou severamente” recentes reportagens da mídia de que Pequim estaria endurecendo regras de controle de capital e avaliou que os relatos estão desinformando o público.

A Safe, no entanto, reiterou sua determinação de combater irregularidades no mercado de câmbio.

“Bancos comerciais devem fortalecer os esforços de conhecer seus clientes plenamente orientar os operadores de mercado a usarem os recursos de forma razoável e, coletivamente, manter as operações do mercado cambial”, afirmou o regulador, em sua conta no serviço de microblog Weibo.

A Safe não citou nenhuma empresa de mídia específica. Na quarta-feira, a Reuters divulgou que o regulador chinês teria pedido aos bancos sigilo sobre diretrizes suas para conter saídas de capital.

Com informações da Dow Jones Newswires.