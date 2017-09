Recorde na Bolsa? As principais notícias antes de o pregão abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (08) para começar o dia bem informado:

A bolsa está a 104 pontos do recorde histórico. Os últimos dias foram marcados por notícias positivas como a aprovação da TLP, o anúncio de privatizações e a aprovação da nova meta fiscal.

PGR pedirá a prisão de Joesley. Segundo o jornal Valor Econômico, uma fonte confirma que Rodrigo Janot decidiu pedir a prisão do empresário ao STF e que o pedido será encaminhado “muito em breve” para o ministro Edson Fachin.

Carrefour pode “colaborar” com Fnac, diz acionista. O maior acionista do grupo, Philippe Houzé, disse em entrevista que as redes podem se fortalecer juntas por meio de “colaborações”. Segundo o Valor, a declaração aumenta a suspeita de analistas sobre uma possível fusão entre Carrefour e Fnac.

MPF pede a prisão preventiva do ex-ministro Geddel Vieira Lima, diz G1. Na terça-feira, agentes da Polícia Federal encontraram R$ 51 milhões em imóvel que seria utilizado por ele.

Joesley Batista conta que criou empresa no exterior para favorecer herdeiros. Segundo a Folha, o empresário contou à PGR que sua família sempre foi a verdadeira dona da Blessed, offshore com sede em Delaware, nos EUA.

Com inflação menor, analistas já falam em juro abaixo de 7%. Para economista, a inflação deve ficar este ano em torno de 3%, o que pressionará o Banco Central a baixar ainda mais os juros.

Forte terremoto no México deixa pelo menos 5 mortos. O terremoto de magnitude 8,4 na escala de Richter, o maior registrado na história do país, foi sentido em praticamente metade do México

Política e mundo

Joesley deve negar que teve orientação para gravar Temer. A gravação do peemedebista abriu a porta para que os empresários do grupo conseguissem negociar um acordo de delação premiada.

Maia diz que vai levar à frente reforma da Previdência. O presidente da Câmara disse que, em um segundo momento, vai ter que discutir a questão da Previdência das polícias militares do País inteiro.

Reforma de sítio e apartamento eram propinas a Lula, diz Palocci. O ex-ministro confessou ter praticados crimes na Petrobras, mas disse ser uma engrenagem; segundo ele, o beneficiário maior era o ex-presidente.

Palocci diz que tramou com Lula contra a Lava Jato. Preso desde setembro de 2016, o ex-ministro tenta fechar seu acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal.

PGR denuncia Lula e Dilma de novo – agora, por obstruir Justiça. A denúncia está ligada ao episódio da nomeação de Lula como ministro da Casa Civil por Dilma Rousseff no ano passado.

Com novo corte de um ponto percentual, Selic vai de 9,25% a 8,25%. Decisão já era esperada. Comunicado fala em “redução moderada na magnitude de flexibilização monetária” e “encerramento gradual do ciclo”.

Após Irma, Caribe já se prepara para outro furacão. Cerca de 1.400 quilômetros a leste do arco antilhano, furacão José se encontra, atualmente, na categoria um. A escala que mede furacões vai até cinco.

Enquanto você desligou…

ThyssenKrupp vende CSA para Ternium por 1,5 bilhão de euros. Em comunicado, a ThyssenKrupp disse que a transação vai reduzir sua dívida financeira líquida “significativamente”. E Marcelo Chara, ex-Usiminas, será o novo presidente da CSA.

TCU manda governo suspender negociações com Cemig sobre leilão. O governo federal prevê arrecadar ao menos 11 bilhões de reais com a licitação das usinas, mas a Cemig tem tentado evitar a perda dos ativos.

Credores podem antecipar pagamento da dívida da JBS. Uma mudança na presidência da JBS pode antecipar o vencimento de dívidas. A permanência de Batista deverá ser analisada na próxima assembleia de acionistas da empresa.

Amazon prevê abrir 2ª sede nos EUA, com investimento de US$ 5 bi. Gigante convocou cidades grandes e médias do país a apresentar propostas para abrigar essa matriz.

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, a China divulga seu IPC e balança comercial de agosto.