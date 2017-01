RB Capital e Aliansce vão emitir CRI no valor de R$ 180 milhões

São Paulo – A RB Capital companhia de securitização fará a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) no valor de R$ 180 milhões. Os CRIs serão lastreados em crédito imobiliário nas debêntures da Aliansce Shopping Centers.

O coordenador líder é a XP Investimentos, junto com Itaú BBA. Serão emitidos 180 mil CRIs, no valor unitário de R$ 1 mil. A remuneração será de 99% da taxa DI, com pagamento em parcela única em 1º de junho de 2022.

O roadshow terá início nesta quarta-feira, dia 1º, com período de reserva de 14 de fevereiro até 17 de março. A divulgação do início da oferta deve ocorrer em 6 de março, com anúncio de encerramento no dia 24 de março.